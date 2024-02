Látal: Pocit beznaděje, potřeboval jsem být chvíli sám. Chyběli nám stopeři

Jablonec své fanoušky v Edenu rozhodně nezklamal. Vždyť Slavii dal naposledy na vlastním hřišti tři góly slavný Feyenoord Rotterdam. Na body to ale po porážce 3:4 nestačilo, což se kouči Radoslavu Látalovi kousalo těžce. „Po závěrečném hvizdu jsem hned odešel do kabiny, potřeboval jsem být chvíli sám,“ řekl na tiskové konferenci. Pak vysvětlil, jakou ofenzivní taktiku si na tým vicemistra připravil.

Jak utkání hodnotíte?

„Měli jsme problém se stoperskou dvojicí, vypadl Hurtado kvůli kartám, pak jsme museli střídat Martince a na konci zápasu už jsme tam dohrávali s Hübschmanem a se Součkem. Udělali jsme individuální chyby, především Černák. Moc toho v přípravě nenahrál, ale chtěli jsme vsadit na rychlostní typy. Musím ocenit, že jsme se vždy dokázali dostat zpět do zápasu, především krásnou akci na 3:3. Konec už dobrý nebyl, protože jsme sestavu lepili. Jednu standardku jsme nezvládli a nakonec si neodvážíme ani bod.“

Jaký má trenér pocit po takto odmakaném zápase, kdy dostanete gól z poslední akce utkání?

„Pocit beznaděje. Hned jsem po závěrečném hvizdu odešel do kabiny, potřeboval jsem být chvíli sám. Pak jsem si zavolal mužstvo a poděkoval mu, byly tam dnes skvělé výkony, především běžecké. Musel jsem je psychicky povzbudit, protože nás čeká důležité utkání s Českými Budějovicemi.“

Slavia - Jablonec: Jurečkův gól platí, sešívaní v poslední chvíli urvali výhru! 4:3 Video se připravuje ...

Trochu jste to už naznačil: myslíte, že kdyby Jakub Martinec vydržel do konce utkání, tak byste neinkasovali?

„To je těžké říct. Slavia hrála výborně, zmáčkla nás, Tijani nastřelil tyčku. Létalo to zprava, zleva a nám tam ti stopeři chyběli. Hübschman neudělal nic špatně, Souček také ne. Ale Martinec i Hurtado jsou naši nejlepší hlavičkáři, určitě by mužstvu pomohli.“

Je pro vás přesto utkání určitým příslibem do zbytku jarní části?

„Víte, jak to chodí - každý zápas je jiný. Příště nás čeká jiné hřiště, jiná atmosféra. Stojí to především na běžeckých výkonech. Co jsem koukal, tak na startu jarní části měla spousta týmů problém. Na soustředění v Turecku jsem mluvil s Pavlem Hapalem, měli skvělé individuální výkony, ale pak zápas dopadne, jak dopadne.“

Dopředu to ale bylo o dost lepší než na podzim. Co jste měli na Slavii nachystané?

„Zdrželi jsme se rozehrávání míče kvůli vysokému presinku soupeře. Vzadu hrají na riziko jeden na jednoho, a proto jsme upřednostnili rychlostní typy – Pleštil, Černák, Vakho… Neměli jsme tam tolik hlavičkáře, cílem bylo dostat balon za obranu. Góly jsme vstřelili krásné, ale udělali jsme individuální chyby.“

Slavia - Jablonec: Další šok v Edenu! Nehlídaný Martinec srovnal na 3:3 Video se připravuje ...

Asi máte na mysli Černáka, kterého jste pak prohodil s Pleštilem.

„Ano, Pleštil tam také může hrát. Viděli jsme, že Černák má problém. Pak nám ale Pleštil chyběl vepředu, hrál do té doby výborně a Slavii trápil. Černák toho neodehrál moc v přípravě, ale právě kvůli jeho rychlostní typologii jsme ho nasadili.“

Je pro týmy cesta hrát se Slavií v Edenu fotbal?

„Nechtěli jsme zalézt, měli jsme i spoustu šancí, kdy jsme šli do presinku. Když Chramosta skoro překvapil Mandouse do odkryté brány. Když ve třetí minutě dostanete gól na Slavii, může to dopadnout jako na Spartě, kdy jsme prohráli 0:5. To může hráčům vlézt do hlavy. Ale oklepali jsme se a zvládli to dobře.“