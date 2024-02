„Američan“ oslnil Pardubice. Skvělý fotbalista, chválí spoluhráč. Co kouč?

Učte se to jméno. Emmanuel David Laurent Kissiedou (25). To je nová posila Pardubic z amerického Memphisu, která hned v prvním jarním kole naskočila do základu a přispěla k příjemné výhře 2:1 na hřišti Slovácka. Co polař z Pobřeží Slonoviny ukázal? Technickou vyspělost, rychlost a také pár taktických propadů. „Od prvního okamžiku jsem viděl, že je vynikající. Fakt skvělý fotbalista,“ chválí ho spoluhráč Michal Hlavatý.

Pětadvacetiletý Kissiedou figuroval v trenérových plánech pro náročný duel v Uherském Hradišti delší dobu. Nehodil ho do mistráku z leknutí. „Sám jsem byl zvědavý, jak bude zvládat soubojovost a intenzitu české ligy,“ podotkl Radoslav Kováč. Stejnou obavu měli i jeho parťáci. „Trošku jsem se obával, jak se popere s českou ligou. Víme, jak to tady chodí a jaká je to občas řežba,“ připojil Hlavatý. Takže jak to zvládl? Prý s přehledem. „Popasoval se s tím výborně,“ smekl autor vítězné branky.

Podsaditý záložník dostal pozici na pravé straně, odkud podnikal výpady vpřed. Bylo vidět, že ho míč poslouchá a věří si. Navíc není líný na krok. „Je to pracovitý hráč, vždycky patří k těm, co mají nejvíc naběháno. A může být určitě ještě lepší,“ zdůraznil Hlavatý.

Právě kreativita a schopnost obejít protihráče by měly být hlavní atributy, jimiž může nováček z Ameriky prospět pardubické hře. „Není to úplně vysoký hráč, ale na míči je fantastický,“ uvedl Kováč po jeho premiéře. „Byly tam samozřejmě nějaké neduhy, třeba co se týká přepínání. Ale bude to lepší a lepší. Celkově byl dojem z něj velmi dobrý. Už tady byl na zkoušce před dvěma lety z druhé ligy ze Seattlu. Říkal jsem, že bych ho chtěl vidět, než ho podepíšeme. Zaujal nás,“ shrnul.

Kissiedou se vyučil fotbalu v zámoří. Postupně prošel Charlestonem, Atlantou a Memphisem. Ve druhé americké lize nastřílel 21 gólů ve 128 startech. Tohle jsou jeho první týdny v Evropě. V Pardubicích podepsal kontrakt až do léta 2026. S celým týmem začal hodnotnou výhrou nad adeptem na evropské poháry.