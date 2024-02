S Filou je dost práce, hraje o šanci ve Slavii: Když si toho všimnou...

Hned na rozjezd jara naznačil, že Slavii roste v Teplicích kanonýr. Daniel Fila se po matném podzimu hlasitě připomněl, Zlínu (2:1) vstřelil dva góly a ve 20. kole ovládl iSport Index s 8,37 body. Do druhé poloviny sezony má novou a odvážnou metu – osobní i týmovou. „Ví, kolik je s ním práce. Že dal branky, je odměna pro celý tým,“ řekl Zdeňko Frťala, trenér „sklářů“.

Pořád měl v hlavě moment, jakým způsobem zakončil podzim. Fila proti Spartě (1:2) zazdil nájezd na brankáře Petera Vindhla. Střelou minul, a tím podtrhl první část sezony, v níž ho zbrzdilo zranění téměř na dva měsíce. „Nebylo to optimální,“ přiznal.

Aby potvrdil pověst talentovaného útočníka, kterého si před dvěma lety uzmula Slavia, potřeboval se přenastavit hlavu a nakopnout. Mladý dravec si vytyčil gólovou metu, které na jaře chce dosáhnout. Navenek ji utajil, přesto je zřejmé, že dvěma góly k ní vykročil víc než slibně.

Obě situace se v dost bodech podobaly. Fila si vybral správnou pozici ve vápně a z jednoho doteku doklepl balon do sítě. V součtu to znamená, že je se čtyřmi góly nejlepším střelcem Teplic.

Proti Zlínu každopádně předvedl víc než jen dva góly. V hodnocení iSport Indexu posbíral podobný podíl bodů v útočné (3,8) i obranné fázi (3,57). Střely, pohyb, doteky ve vápně i osobní souboje… Tím vším se dostal až na 8,37 bodu a předčil druhého Ahmada Ghaliho (8,28) a třetího sparťana Ladislava Krejčího. „Od Dana to byl komplexní výkon. Podržel balon, zapojoval se výborně i do obranné fáze,“ potvrdil Frťala.

Pro Teplice jde o dobrou zprávu. Na podzim se gólově trápily, nyní obdržely první náznak, že Abdallah Gning a Fila jsou zpátky. „Je ale důležité, aby si Dan nemyslel, že to půjde samo,“ upozornil Frťala. „Ví, kolik je s ním práce a kolik situací s ním řešíme.

Práce s mladíkem ovšem trenéra i realizační tým údajně baví. A také se zřejmě vyplácí.

Filův nedělní výkon je současně vzkazem pro Slavii, že jí na severu Čech stále roste hráč, na něhož by neměla zapomenout. Do budoucna by s ním mohla počítat. „To je ještě dlouhá cesta,“ podotkl Fila. „Když si toho všimnou, budu jedině rád.“

Pro jaro má před sebou jasný úkol: úspěšně dopsat teplickou kapitolu a říct si o pozornost Slavie.