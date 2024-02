Kobylík: Wallem je perla na prodej. Krejčího dřív nežral, nechápe Sigmu

To nejlepší na konec: první jarní kolo uzavřel bláznivý zápas Slavie s Jabloncem (4:3), ve kterém expert David Kobylík našel spoustu zajímavých poznatků na obou stranách. Individuálních i týmových. „Jurečka je bombarďák,“ říká mistr Evropy do 21 let z roku 2002 a predikuje útočníkovi nejen reprezentační nominaci, ale i transfer do Německa. Kobylík pro iSport Premium rozebírá i plusy a minusy současné Sparty včetně osobnostního vývoje kapitána Ladislava Krejčího.

Začněme od konce víkendu: totální fotbal v Edenu bavil. Hezká tečka za kolem, že?

„Byl jsem překvapený. Ani ne tak Slavií, která takovým způsobem hraje, jako spíš Jabloncem. Když si vzpomenu, co na podzim předváděli na Spartě, kdy se v deseti postavili v hlubokém bloku a mysleli si, že to ukopou... V neděli to byl jiný mančaft. Pomohl přímočarý Chramosta, který na podzim moc nehrával, a další rychlí hráči. Třikrát se dokázali vrátit do zápasu, moc se mi líbili.“

V hlavní roli Conrad Wallem. Dva góly dal, ale ke dvěma inkasovaným se nachomýtl. Není takhle produktivního borce škoda na pozici wingbeka?

„Co jdou informace z Trpišovského tábora, tento frajer je teď jejich největší perla na prodej. Dělali se bombarďáci ze Zafeirise a spol., Wallem přišel v tichosti a je z něj hvězda. Líbil se mi už na podzim, hlavně v Evropské lize měl skvělé zápasy. Teď to potvrzuje, dal dva krásné góly díky tomu, že byl tam, kde měl být.“

Ondřej Zmrzlý to přes něj do sestavy bude mít těžké.

„Podle mě to ani nebyla otázka, jestli bude vlevo Wallem, nebo Zmrzlý. Ondra přicházel do rotace. Když nastoupil, pomohl Slavii v tlaku díky skvělým centrům, ale Wallem má nadstandardní věci. Driblink, zakončení. Není náhoda, že si ho v létě vybrali.“

Ukázaly díry v domácí obraně, že Slavia potřebovala Davida Zimu i za astronomickou částku? Třeba na úkor Lukáše Masopusta?

„Ano, ale Masopust má takovou kvalitu směrem nahoru, že tomu rozumím. Ve trojce sice vyloženě nechceš mít takhle ofenzivního hráče, ale dominantní způsob Slavie to potřebuje. Neplatí to třeba úplně pro neděli, protože Jablonec překvapil všechny otevřeným fotbalem, ale obecně jsou soupeři v Edenu spíš ucpaní. A tam už se vám pak hráč typu Masopusta hodí. Je pravda, že góly padly přes kraje, návaznost tam nebyla stoprocentní. Ale je to o součinnosti celého mužstva do defenzivy. Tím, jak Slavia hraje, de facto vybízí týmy, aby ji kontrovaly. Sám vím, že když bušíte do vrat a něco vám podvacáté nevyjde, jste zklamaní a přepnutí dozadu vám chvíli trvá.“

Přitom jde o klíčový prvek současného fotbalu, že?

„Naprosto. Je to nedílná součást každého tréninku, strašně důležitá věc. Když zaspíte a narazíte na soupeře, který je hladový a chce vás trestat, způsobí vám to obrovské problémy. Jablonec v tom byl velmi kvalitní, gól na 3:3 padl po nádherné akci. Skvělá kolmice, náběh pravého křídla, zavření levého křídla. Opravdu paráda. Slavia si vytvořila šance, ale narazila na výborného soupeře.“

Čekáte příště Zimu v základní sestavě?