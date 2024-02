Birmančevič coby posila pro Haška, na Galatasaray místo Vitíka Sörensen?

V Karviné stříleli góly jiní, přesto byl nejvýraznější postavou Sparty v prvním zápase jara právě on. Šikovný křídelník Veljko Birmančevič si i do druhé části sezony přenesl skvělou fazonu z podzimu, aktuálně je nejlépe asistujícím fotbalistou FORTUNA:LIGY. „Zašel bych k Birmančevičovým a zeptal bych se, jestli by Veljko náhodou nechtěl i české občanství, protože nároďáku by se na EURO náramně hodil,“ říká s nadsázkou v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl.