Pravděpodobné sestavy: Slavia znovu bez Zimy, Tomič místo Douděry

Na Valentýna nabízí FORTUNA:LIGA dvě dohrávky. Karviná se v záchranářském souboji utká s Pardubicemi, ve Zlíně se představí Slavia. V sestavě „sešívaných“ by měl znovu chybět David Zima, naopak by se v ní mohl objevit Tomáš Vlček. Místo Davida Douděry na pravé straně hřiště by měl dostat příležitost Michal Tomič. Podívejte se na pravděpodobné sestavy pro obě utkání.