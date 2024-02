Liga očima fanoušků: ostuda Baníku, střídání snů i vítězný letenský duch

Video se připravuje ... FORTUNA:LIGA se po zimní pauze znovu rozjela. Její 20. kolo nabídlo vícero příběhů. Baník neslavně odjížděl z Českých Budějovic s porážkou 0:3, fanoušci Bohemians zase oslavují žolíka Jana Shejbala, jenž „klokanům“ vystřelil bodový zisk v Malšovické aréně. V Plzni pak věří, že Jindřicha Staňka nahradí Martin Jedlička. Jak uplynulé ligové kolo viděli příznivci dalších týmů?

VIKTORIA PLZEŇ Jedlička vyzraje v naši oporu Tak už tady máme zase jaro. Fotbalové určitě a dle počasí venku to vypadá i na to opravdové. První zápas, první zkouška a někdo řekne, že taky první ztráta. Úplně na to ale takhle nahlížet nelze. „Bolehlav" nebyla marná, v některých fázích zápasu měla i navrch. Jde o první zápas a skvělá příprava nám body sama o sobě nedá. Martin Jedlička v bráně má těžkou pozici, po démonovi Staňkovi se blbě začíná. Něco i chytil a osobně si myslím, že vyzraje v naši oporu. Ostatní také nezklamali, fotbal se hrál oboustranně pěkný, nikdo se nenudil. Berme to jako start, na jaře máme doma dobrý los a ještě, pokud nám to půjde, můžeme míchat kartami. Včerejší dohrávka v Ostravě a sobota u klokanů nám ukažou, kam patříme. Čest královně Viktorce, dobře už bylo. Zvykejme si… KOVI. 56 let, koordinátor distribuce

SLAVIA PRAHA Nezaměňujme zdravé sebevědomí za bohorovnost Slavia v zimě slovy i chováním na přestupovém trhu vyhlásila útok na titul. A hned po prvním zápase se mohla dostat do vysoce nekomfortní situace. Naštěstí se tak nestalo, protože v sedmé minutě nastavení byl na správném místě Václav Jurečka. Utkání s Jabloncem toho ukázalo hodně. Po přípravě se slabými soupeři fanoušci nevěděli, v jaké je tým formě, to je teď o něco jasnější. Dopředu to může vypadat stejně zajímavě jako na konci podzimu. V obraně naopak vládl v neděli chaos, který trenéři musí urychleně vyřešit, jinak přijdou bodové ztráty, jež si tým nemůže dovolit. Dlouhodobý problém Slavie vidím v zaměnění zdravého sebevědomí s bohorovností. Za stavu 3:2 v první půli mohli a měli sešívaní rozhodnout. Nestalo se, mimo jiné proto, že některé situace řešili na krásu spíš než účelně, jako by se nemohlo nic stát. Těžce vybojovaná výhra týmu jistě může pomoci. Na druhou stranu zápas soupeřům ukázal, že obrat o body může Slavii každý, dokonce i když inkasuje ve třetí minutě. Ondřej Kreml. 40 let, vědecký pracovník

SPARTA PRAHA Sparťanský duch vítězí. I jinde Tak to propuklo znovu na všech frontách, a hned s překvapeními. V Karviné se mělo ukázat, zda náš tým, v přípravě jen citlivě doplněný dvěma hráči a omladinou, bude pokračovat ve slibných výkonech z podzimu. Trochu jsme se v první půli zahřívali, asi po zápasech se severskými soupeři. Mile tak překvapil gól LK37, na který by musel i Garnacho koukat s otevřenou pusou. Karvinští ještě trochu kousali, ale ve druhé půli působili bezzubě, až odevzdaně. Po přestávce jsme posadili protihráče do školních lavic, aby sledovali, jak vypadá moderní fotbal. Muziku i nadále tvrdil Birmančevič, jehož přihrávky snad měly oči. Zdá se, že zejména pro mladé hráče nese své ovoce jednotná filozofie přípravy A i B mužstva, posílená o přesun Luboše Loučky na post trenéra béčka. Vítězného ducha jsme prostřednictvím trenéra Kováče exportovali také do Pardubic a Holoubek v Boleslavi půjde určitě v jeho stopách, nakročeno má dobře. Teď musíme stejně vyrukovat na Turka a nepodlehnout bouřlivé atmosféře. Zkušený tým na to máme. Miloš Kolář. 72 let, fotbalový důchodce

BANÍK OSTRAVA Začali jsme ostudou na jihu Čech S velkým očekáváním a pro tři body se vydalo na pět stovek chacharů na první zápas do Budějovic, které jsou v tabulce poslední, a ještě údajně bez peněz. Jarní euforie ale hodně rychle opadla. Prvních deset minut jsme hráli fotbal, pak nás domácí, přitom bez podpory fanoušků, válcovali. A hlavně nás předčili v nasazení, což je pro fanoušky Baníku neomluvitelné! Dostali jsme trojku, ale kdyby to bylo 5:0, nikdo nemůže říct ani slovo. Všechno bylo špatně, včetně sestavy. Šín, kterému se příprava povedla, zůstal na lávce. Levá strana Kpozo, Šehič dávala tušit, že dopředu nevymyslí vůbec nic. Tak se taky stalo. Hodně špatný výkon v generálce proti podprůměrnému týmu z Černé Hory pro nás měl být velkým varováním, ale místo toho přišlo chlácholení, že jsme s celou přípravou spokojeni, včetně posílení. K žádné obměně kádru nedošlo, takže beru za slovo trenéra, který půl roku zpátky říkal, že si vše potřebovalo sednout. Přinejmenším před dohrávkou s Plzní to vypadalo, že si sedáme tak maximálně na zadek… David Liveč. 43 let, vedoucí prodeje