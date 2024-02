Látal o roli Martince i přestupových plánech: Hellebrand je typem pro nás

Podle skóre to nevypadá, ale proti Českým Budějovicím to byl náročný zápas, že?

„Byl to těžký zápas po psychické stránce. Nevěděl jsem, co s námi udělá zápas na Slavii, jestli nás ovlivní pozitivně, či negativně. Hráli jsme dobře, ale dostali gól v poslední minutě. Dnes to byl šestibodový zápas a kluci to vnímali. Budějovice měly skvělý vstup do jara a povedenou zimní přípravu, to vše jsme věděli. Bylo to o hlavě. Těší mě, že střílíme tolik branek, ofenzivní část se nám zlepšila, ale na můj vkus dělám drobné chyby, nedohráváme míče. Soupeř nás pak potrestá. Místo toho, aby to bylo 2:0, jdeme do kabiny za stavu 1:1. Po pauze proběhne něco podobného, dáme na 3:1, ale za chvíli jsme zase pod tlakem. Ale těší nás výsledek i tři body.“

Hrdinou zápasu byl Sebastian Nebyla, který si připsal gól a dvě asistence.

„Mluvil jsem o něm už na Slavii. Tam jsme se dlouho rozhodovali, jestli ho nasadit, s mužstvem byl velice krátce, odehrál na soustředění v Turecku jen poločas. Po běžecké stránce je nadstandardní. Chceme mužstvo trochu okysličit, je to kapitán jednadvacítky, má vše před sebou a může z něj vyrůst velký fotbalista. Máme na něj opci a snad v těchto výkonech bude pokračovat.“

Jakub Martinec opět zahrál velmi dobře na podhrotu. Je to pro vás ta preferovanější varianta?

„Na Slavii musel hrát níže, protože jsme neměli Hurtada. Teď to řeknu blbě, ale celou přípravu hrál na stoperu a katastrofálně (směje se). Pak jsme se vrátili k rozestavení, co jsme aplikovali na podzim. Od té doby, co jsme ho dali na tento post, šlapalo to. V zimní přípravě jsme trochu mysleli na Slavii, tak jsme ho dávali na stopera. Ale do budoucna s ním počítáme do této pozice.“

Připravoval jste tým speciálně na Musu Alliho? V Českých Budějovicích vám dělal dost problémů…

„Ano, máte pravdu. Dlouho jsme zvažovali varianty, Černák nebo Štěpánek. Černákovi zápas na Slavii moc nevyšel, ale zvolili jsme ho nakonec kvůli rychlosti. Na začátku měl trochu problémy, ale pak se toho zhostil velice dobře.“

Osm branek ve dvou zápasech, šest různých střelců. Preferujete, když je gólové břemeno rozložené na celý tým?

„Chtěli jsme oživit křídelní prostory – Pleštila a Čanturišvilliho, to nám sedí. Opřeme se o Martince, Chramosta čeká na odražené míče, to je naše velká síla. Začali jsme to aplikovat bohužel až po utkání v Ostravě, ale teď nám to šlape.“

Brzy končí přestupové období. Znamená to pro Jablonec ještě něco?

„Abych řekl pravdu, něco tam máme, máme vytipované dva hráče, na které jsme poslali dvě nabídky. Je o ně zájem i jinde, uvidíme, jak to dopadne. Je to ve stavu padesát na padesát. Známe je dobře, máme je vytipované - jeden mladý kluk a zkušený borec. Oba spíš do útočné fáze. Ale když jsme dnes vyhráli 5:2, tak uvidíme, zda se k tomu ještě vrátíme.“ (směje se)

Spekulovalo se například o Patriku Hellebrandovi, který dnes skóroval. Líbí se vám?

„Nějaký kontakt tam mezi majitelem a ním byl. Hráč ale čeká na konec smlouvy a pak se rozhodne, co bude dál. Je to hráč typologicky pro nás. Dnes byl nepříjemný, má nižší postavu, těžko se mu bere míč. Zájem tam byl, ale počkáme do léta.“