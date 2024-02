Chytil: EURO? Do hlavy si to vůbec nedávám, důležité jsou body v lize

Mezi prvními dvěma brankami byl odstup osmašedesát sekund. Docela kvapík, že?

„Strašně nám to pomohlo. Po první brance Karviná nakopla balon, my to zachytili a hned přidali druhou trefu. Doudis (Douděra) mi to z jedné nahrál za obranu a já prostřelil gólmana. Vydařený vstup nám usnadnil celé utkání. Vstřelit dva slepené góly, co víc jsme si mohli přát.“

Jakmile mířil balon k Douděrovi, cítil jste, že musíte vyrazit do náběhu?

„Ano, v tu chvíli obrana vždycky na vteřinu zaspí. Takovou situaci je hrozně těžký hlídat.“

Splnili jste v Karviné povinnost?

„Vyhráli jsme, jeli jsme sem pro tři body. Zaváhání ve Zlíně jsme museli napravit. Povedlo se to, jsme rádi.“

V boji o titul ztrácíte. Byli jste po remíze ve Zlíně pod velkým tlakem?

„Museli jsme to zvládnout… Ale víte co, ve Slavii musíme zvládat každé utkání. Vždycky jsme pod tlakem. Nicméně extrémní pres jsme si nepřipouštěli, byl to jednoduše další ligový zápas. Věděli jsme, že body potřebujeme, a podle se toho se na hřišti chovali.“

Jaký byl největší rozdíl oproti Zlínu?

„V tom, že jsme dali druhý gól. Kdyby se nám to povedlo i ve středu, vyhráli jsme také.“

Přišlo mi, že jste zápas i snáze kontrolovali.

„Myslím si, že jo. Udělali jsme pro výhru maximum. Výsledku jsme přizpůsobili úplně všechno. Od bojovnosti, protože bez ní vyhrávat nemůžete, až po drobné věci. Ani ve Zlíně jsme nehráli nějak špatně, ale domácí vyrovnali z ojedinělé standardky.“

Jaké to bylo na hrotu bez Václava Jurečky? Musel jste v detailech uzpůsobit vlastní hru?

„Venca je výborný fotbalista, škoda vyloučení. Snad dostane nízký trest a bude co nejdřív na hřišti. Sám jsem nic upravovat nemusel, máme nějaký systém, každý hráč může nahradit kohokoliv. Sestava se mění, jsme na to zvyklí. V různých obměnách hrajeme i na tréninku, v přípravě. Když někdo vypadne, další kluci jsou připravení podat stoprocentní výkon.“

Co říkáte na povedenou premiéru Malicka Diuofa?

„Už v přípravě podával výborné výkony, dnes byl u dvou gólů, byť první byl vlastenec. Přesto měl na brance zásadní podíl, výborně zavřel zadní tyč. Pak dal krásný gól na 3:0. Musím mu pogratulovat. Něco zaplatí do kasy, to je taky důležitý. Doufám, že takto bude pokračovat.“

Na startu jara hrajete skvěle, dáváte góly, nebo na ně přihráváte. Vypadá to, že se ženete za nominací na EURO.

(usměje se) „Tohle si vůbec do hlavy nedávám. V tuhle chvíli je důležitější bodovat v lize, zápas co zápas získávat tři body. Pokud se mi bude dařit, šampionát přijde. Je to o mně, o mých výkonech.“