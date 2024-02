Slončíkova nejsladší výhra: Slovácko je víc než Slavia. Daníček nechápal

Pozor na Zlín! Okrádá favority. Po středeční loupeži proti Slavii (1:1) dokázala Červenkova odhodlaná parta otočit ve FORTUNA:LIZE vypjaté derby se Slováckem (2:1). Byť hosté záhy vedli, zůstávají na jaře překvapivě bez bodu. Jejich ambice srazilo přísné vyloučení Vlastimila Daníčka, který loktem šťouchnul do břicha Josseho Didiby. „Ještě jsem v emocích. Před chvilkou jsem to viděl. Řeknu to takto: Takových soubojů jsou na hřišti fakt mraky,“ shrnul Daníček. Byl smutný, naštvaný, bezradný…

Když Vukadin Vukadinovič deset minut před koncem zatáhl balon po pravém křídle a ze sprintu ho napálil na delší tyč, málem pak v euforii oběhl půl stadionu. Únavu necítil, navrch měla čistá radost. Díky jeho trefě slaví Zlín první jarní vítězství, a když jde o pokoření sousedního Slovácka, je o to sladší. „Pro mě je to největší zápas v sezoně. Víc než Slavia. Jsem velký Zlíňák,“ přiznal devatenáctiletý Tom Slončík, jenž střelou z vápna vyrovnal na 1:1.

Domácí začali prestižní bitvu v depresi a končili ji jako králové. „Asi jsme si za tím šli trošku víc. Jsem hrozně šťastný,“ uvedl kouč vítězů Bronislav Červenka. Jeho tým přitom hned ve 4. minutě nezachytil Juroškův náběh na prodlouženou hlavičku od Regina Ciciliu, stoper Jakub Kolář běžecky nestačil a záložník s pověstí paliče se tentokrát v koncovce zachoval mazácky. Jeho následné oslavné salto bylo posledním pozitivním motivem výkonu hostů. „Na ten moment jsme se celý týden připravovali. Trošku nás to shodilo dolů,“ podotkl Červenka k rychlému inkasu.

Jenže strategii favorita totálně naboural Daníčkův zákrok na dotěrného Didibu, na němž se o čtyři dny dřív vyfauloval slávista Václav Jurečka. Oba si do kamerunského siláka bouchli loktem. Trest pro stopera Slovácka však byl hodně přísný, necitlivý. „Byl to rozhodující moment,“ hlesl Daníček, jehož sudí Petr Hocek „vylil“ ze hřiště po intervenci VAR. „Domácí pak mohli mít větší tlak a dávat do šestnáctky víc centrů. Klukům jsem to ztížil a chci jim poděkovat za to, jak makali. Nehodnotí se mi to lehko,“ líčil smutně.

Když si prohlédl záznam celé akce, kroutil nad verdiktem rozhodčího hlavou. Nepřišlo mu, že šlo o faul na červenou. „Jsem ještě v emocích. Nechci říct něco, čeho bych pak litoval,“ omlouval se. „Asi to nebyla taková rána, aby se tam musel tak dlouho válet na hřišti. Na druhé straně jsem měl takové souboje s Kolářem,“ nelíbila se mu Didibova reakce. Zbytek utkání sledoval zpoza lajny a trpěl. „Moje vyloučení zápas hrubě ovlivnilo. Do té doby jsme plnili pokyny trenérů,“ uvedl.

Domácím skvěle vyšel tah s pozdějším nasazením Kennetha Ikugara, hrdiny partie se Slavií. Do základu nešel, protože byl dobitý, vyčerpaný. „Cítil jsem to tak. Celý čtvrtek a pátek jenom běhal,“ popisoval Červenka. „Bylo vidět, že toho má plné zuby. Proti Slavii hrál celý zápas snad po osmi měsících. Hodně toho odběhal, měl plno soubojů s Ogbuem.“

Když se Ikugar v závěru na hrotu rval společně s vysunutým stoperem Jakubem Černínem, oslabená defenziva protivníka nevěděla, kam dřív skočit a kterého z dlouhánů hlídat. „Tohle nám pomohlo, štěstí se otočilo k nám,“ lebedil si zlínský kouč. Nigerijec byl opět vynikající, bravurní ve vzduchu i na zemi při práci s míčem. „Přinesl tam vzruch, uhrával míče a kluci chytli větší jistotu,“ pochvaloval si trenér po zisku čtyř bodů během pěti dnů.

Přínos žolíků ocenili i samotní hráči. „Kuba i Ikugar nám extrémně pomohli,“ doplnil teenager Slončík, který se na jaře trefil už podruhé. Zase ukázal svůj talent, lásku k míči, kličkám a sebevědomé střelbě. „Fanouškům jsme to dlužili za tu dobu, co jsme derby prohrávali,“ prohlásil. „Už před vyloučení jsme byli dominantnějším týmem. Po něm jsme museli hru zjednodušit, protože jsme nebyli efektivní,“ dodal.