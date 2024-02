Haraslín opět dal gól Liberci: Kdybych byl stoprocentní, létám 90 minut

Na podzim jste dal Liberci dva góly, tentokrát jeden. Jste specialista na Slovan?

„To si nemyslím. Jsem rád, že mi to tam padlo a pomohl jsem mužstvu k důležitým třem bodům. My vyhráváme jako tým, je jedno, kdo dá gól.“

V první půli jste střílel pravou nohou, při trefě jste zvolil levačku. Zaskočil jste brankáře?

„To byste se museli zeptat jeho. Ale už jsem dřív říkal, že se snažím v zápase dělat věci jinak, abych si dokázal udělat prostor. Tentokrát jsem si to sebral na levačku a trefil to.“

Dal jste vedoucí branku dvě minuty po pauze, za chvíli se trefil i Olatunji. Co jste změnili do druhé půle?

„Nic, jeli jsme podle stejného plánu. Začali jsme stejně jako v prvním poločase, jen to potom vyšlo líp. To nás nakonec dovedlo k vítězství a jen jsme potvrdili, že doma jsme silní.“

Sparta - Liberec: Haraslín sraženou střelou do sítě odstartoval domácí pyro, 1:0! Video se připravuje ...

Pomůže vám výhra před čtvrteční odvetou proti Galatasarayi?

„Pochopitelně každá výhra týmu dodá sebevědomí. Ale v první řadě jsme se dívali na zápas proti Liberci a teď už se plně koncentrujeme na čtvrteční utkání. Víme, že nebude jednoduché. Ale hrajeme doma, to nám může pomoct. V Turecku jsme odehráli výborný zápas a na něj musíme navázat. Negativní věci musíme odstranit.“

Jak to vypadalo v mužstvu po prohře s tureckým týmem?

„První momenty byly takové, že jsme byli smutní z výsledku. Ale na druhou stranu jsme odehráli kvalitní zápas. Nemuseli jsme se za něj stydět. Je to pořád otevřené, věřím, že využijeme domácího prostředí.“

Vy už jste po zranění stoprocentně připravený?

„Těžko říct, jestli je to na sto procent. Kdyby ano, lítám tam devadesát minut. Samozřejmě dělám, co můžu. Chci hrát co nejvíc a s trenérem vše ladíme. Ale jsem rád, že jsem se vrátil do sestavy a věřím, že se na čtvrtek připravím.“