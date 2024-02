Bývalí hráči Plzně do Karviné nepůjdou. Jarábek: Jsou rozmazlení

Vyztužit defenzivu a posílit kádr o zkušené borce pro finiš jarní části FORTUNA:LIGY, ve které bude nováček z Karviné bojovat o záchranu v elitní soutěži. Přesně tohle se slezskému klubu nedaří. Padly i předjednané příchody stopera Filipa Kaši (30) a záložníka Miroslava Káčera (28) z Dunajské Stredy. Oba bývalí hráči Plzně si příchod do Karviné rozmysleli. „Hráči jsou rozmazlení, to řeknu rovnou,“ mrzí trenéra Juraje Jarábka.

Přestupní termín v české lize končí ve čtvrtek 22. února. Karvinští stále věří, že se jim některou z vytipovaných posil podaří dotáhnout. Jednoduché to ale nebude. Navíc jim těžký jarní rozjezd výsledkově nevyšel, postupně doma padli se Spartou (0:3), Pardubicemi (0:3) i Slavií Praha (0:3). Klesli na předposlední místo s náskokem jediného bodu na České Budějovice.

„Kdybych vám popsal historii, kolik hráčů jsme prolustrovali...“ povzdechl si trenér Juraj Jarábek. „Máme nějaké limity a dostat sem hráče je obrovský problém. Opravdu vážný problém za podmínek, jaké máme my.“

Jarábek sice konkrétní jména neřekl, ale v zákulisí se naposledy mluvilo o zájmu klubu o Filipa Kašu a Miroslava Káčera. Bývalí hráči Plzně v létě přestoupili do Dunajské Stredy, následovali svého bývalého trenéra Adriána Guľu. Ten ale v listopadu skončil kvůli neuspokojivým výsledkům. A svoji pozici tím ztratili i Kaša s Káčerem. Kaša hrál naposledy 17. prosince, Káčer 10. prosince.

Jarábkova slova o posilách, které nevyšly, jejich profilu odpovídají. „Hráč bude radši dobře placený v Dunajské Stredě a sedět na lavičce za 15 tisíc euro, ale nepůjde hrát do svého regionu? Jsou rozmazlení, to řeknu rovnou. Jsou v pohodlí. Super peníze jsou pro ně důležitější, než výkon nebo možnost hrát fotbal.“

Třicetiletý Kaša, ostravský rodák, hrával za Baník a v minulosti získal slovenský i český titul. V sezoně 2016/17 slavil s Žilinou, o pět let později s Plzní. Stejné poháry vyhrál i o dva roky mladší Káčer, rodák z Žiliny.

Karvinští měli během zimní přestávky také zájem o levého krajního beka Mateje Madleňáka (24). V Baníku si během podzimu místo nevybojoval, vrátil se do mateřského klubu Ružomberoku. Z Baníku měli údajně na radaru i stopera Filipa Blažka (25). A šance na případné angažmá defenzivního záložníka Filipa Kaloče (23) vzala rychle za své po nabídce z německého 1. FC Kaiserslautern, kam se Kaloč vydal na hostování.

Pokud by se Karviné už žádnou posilu domluvit nepovedlo? Měla by kádr na udržení soutěže? „Nedovolil bych si říct, že kvalitu nemáme,“ reagoval trenér Jarábek. „Tohle jsou naši hráči a musíme s nimi pracovat, ať už se nám nějaký transfer podaří, nebo ne. Máme ještě pár dní, něco je rozdělané. Věřím, že alespoň něco se podaří. Musíme být optimisti. A když se to nepodaří, tak budeme muset něco vymyslet.“

Se Spartou a Slavií se Karviná bude v současné době těžko měřit, nicméně prohra s Pardubicemi kouče stále mrzí. „Sezona stále teprve začíná, skóre 0:9 mrzí a deka na nás začíná padat, ale musíme věřit a překousnout to,“ nabádá Jarábek. „Stále se hraje o 27 bodů, nebudeme plakat, lamentovat. Kluci pracují a trénují dobře, dobrá byla i zimní příprava. Byly to teď velké facky, ale život jde dál, musíme jít dál. Budeme se bít o záchranu až do konce!“