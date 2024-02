Didiba? Chorý v obraně. Soupeřům pije krev, má velké emoce, říká Slončík 

Kdo je vlastně Joss Didiba? Takový Tomáš Chorý mezi obránci. Fotbalově na výši, ale taky tak trošku (někdy víc) provokatér, který se dokáže dostat protivníkům pod kůži a vyprovokovat je k unáhlené reakci. Ve středu vytočil Václava Jurečku, v neděli Vlastimila Daníčka. „On velmi dobře a těsně brání v šestnáctce. A to ti hráči zřejmě nemají rádi. Někdy si pomůžou požďuchnutím, loktem. Nebylo tam od Josse nic kontroverzního,“ mínil zlínský trenér Bronislav Červenka.

Oba protivníci nicméně dali Didibovi v těsných soubojích loktem a vyfasovali za to červenou kartu. „Možná hráče provokuje, nevím,“ uvedl Tom Slončík. „Má velké emoce, což je dobře. Takoví hráči jsou potřeba. Pro nás je velice platný,“ dodal.

Záběry, co přesně se před zlínskou brankou stalo, nejsou úplně průkazné. Lze jen odhadovat, jak tvrdě oba hráči zlínského stopera trefili. S nízkou intenzitou, střední anebo vyšší? Šestadvacetiletý Didiba, jenž prošel akademií Juventusu Turín a v české lize se otrkával při angažmá v Opavě, se v obou případech ochotně skácel na trávník a svíjel se bolestí. Aby za chvíli vyskočil a pokračoval v zápase bez zdravotní újmy.

Zlín – Slovácko: Daníček po faulu na Didibu viděl červenou kartu Video se připravuje ...

S dobrým pocitem, že to stálo za to. Druhá strana šla do oslabení a Zlín i díky tomu urval ve dvou zápasech s favority čtyři body. Velmi příjemný bonus v bitvě o záchranu. V ní křemičitý Kamerunec táhne moravský klub, lídrovství má v sobě. Navzdory jazykové bariéře se přirozeně zařadil mezi hlavní tváře Červenkova výběru. V každém souboji dává najevo zápal, nic nevypustí. Entuziasmem jde příkladem. „I když nemá na stopera takovou výšku, je ohromně silný. Hraje se na něho špatně. Umí předvídat. Jsme rádi, že Josse máme a že nám takhle pomáhá,“ ocenil devatenáctiletý Slončík.

Někdy však hranu překročí. Rozčiluje se na rozhodčí, pomocí přehnaných gest dělá na place divadélko. V poslední době si získal pověst hráče, kterého nechcete mít proti sobě. Nedá vám centimetr zadarmo. V derby se Slováckem naštval i největšího srdcaře v barvách Slovácka. Před exekucí přímého kopu mu nejprve stoper nesportovně klepnul zezadu po ruce, načež se po něm Daníček ohnal loktem. „Něco tam mezi námi proběhlo a rozhodčí to bohužel vyhodnotil takto,“ pokrčil rameny slovácký stoper, na jehož reakci upozornila od monitoru Jana Adámková. „Když se to jde řešit k televizi, smrdí to,“ tušil, že bude následovat jeho odchod z placu.

Rozhodčí Petr Hocek byl zavolán k prohlédnutí záznamu a Daníčka vylil na konci první půle ze hřiště. Stejně dopadl o pár dnů dříve kanonýr „sešívaných“ Václav Jurečka, který mazal do sprch v 80. minutě. V obou případech se jednalo o souboje bez míče, zkratovité chování. „Asi to nebylo takové, že by se musel na hřišti tak dlouho válet. Na druhé straně jsme svedli spoustu podobných soubojů s Kolářem, kde jsem měl zase osobku já na něho,“ líčil Daníček. Komise rozhodčích vyhodnotila Hockův verdikt jako správný.

Kamerunský řízek prostě rozdělil fotbalový národ.