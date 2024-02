Ligový FÍKend: Tahle kosa (ne)patří na plácek. A který gólman na EURO?

Nová pravidelná rubrika Jiřího Fejgla, Ligový FÍKend • FOTO: koláž iSport.cz Druhá jarní ligová slezina tentokrát udržela rozestup mezi velkými. Sparta i Slavia (i když Letenští dost tuze) udolaly Liberec a Karvinou. Zlín přetočil skóre v derby se Slováckem, Jablonec přejel České Budějovice jak zamrzlý rybník. Pět událostí kola glosuje nová pravidelná rubrika Jiřího Fejgla Ligový FÍKend.

Wiesnere, takhle ne! Tomáš Wiesner je (občas) neřízená střela. Nemá za sebou nejlepší dny, mnozí sparťané mu nemohou zapomenout zahozenou šanci na stadionu Galatasaray těsně před koncem našlapané bitvy v Evropské lize. V neděli se postavil na pravý kraj zálohy místo Angela Preciada od začátku duelu s Libercem - a nebyl to z jeho strany úplný šlágr. Kupříkladu centry z hloubky mu vůbec nechodily. Ale hlavní kousek si připravil na 84. minutu. Ve středu pole stíhal Dominika Preislera. Byla to trochu zoufalá snaha přesto, že Wiesner patří mezi rychlé hráče. Jenže Preisler si velmi dobře přikryl míč u své levé nohy a sparťan se k němu nemohl dostat. A tak soka setnul zezadu ostrým skluzem. Vždycky se tomu říkalo kosa. A tohle byla klasická. Ano, Preisler postupoval do postavené obrany, rozhodně nešel do šance, což bylo vysvětlením, proč nebyl domácí hráč vyloučen. Jenže tohle prostě bylo na červenou, Wiesner bez respektu soka sestřelil. Takhle ne! SESTŘIH: Sparta - Liberec 2:1. Osm změn a vydřená výhra, rozhodly slepené góly Video se připravuje ...

(Ne)vzteklý Douděra Co se mu stalo? Tenhle klučina emocemi rozhodně nešetří, spíš z něj často prýští. Slávistický čertík se ale v Karviné udržel, i když se mu po břiše prošel domácí raubíř Andrija Raznatovič. Čekali byste, že Douděra začne halasit na rozhodčího, ano, i přihrávat, k čemuž nemá občas daleko, aby byl soupeř potrestán. Zvlášť po tomto zákroku, který ho fakt musel bolet. Jenže stalo se něco jiného, Douděra ihned naznačil, že nešlo o úmysl, Raznatovičovi nespílal. Možná to ale bylo těmi dresy, vždyť v televizi kontrast bílé se světle zelenou nebyl k rozeznání… Ne, každopádně potlesk pro Douděru, zachoval se perfektně. Karviná - Slavia: Ražnatovič došlápl na Douděrovo břicho, červenou kartu nedostal Video se připravuje ...

Univerzální voják V Lize naruby dostal přezdívku mušketýr z Jablonce, Jakub Martinec je však především univerzální voják. Během sezony naskočil pod trenérem Radoslavem Látalem jako stoper, defenzivní záložník, desítka i hrot. Všude, kde byl, měl to rád. Ale nyní se zdá, že podhrotová pozice (tedy desítka) mu sedí nejvíce. Na Slavii zahrál parádně, proti Českým Budějovicím opět. V obou zápasech navíc skóroval, takže za poslední dva víkendy zapsal třetinu všech svých branek v lize, v níž působí už čtyři sezony. Vtipně jeho putování sestavou okomentoval i Látal: „Teď to řeknu blbě, ale celou přípravu hrál na stoperu a katastrofálně. Pak jsme se vrátili k rozestavení, co jsme aplikovali na podzim. Od té doby, co jsme ho dali na tento post, šlapalo to. Do budoucna s ním počítáme do této pozice.“ Takže tady máme nového útočníka. Reprezentaci přece schází schopní střelci… Jablonec - České Budějovice: Martinec na zadní tyči dotlačil míč do sítě, 2:1 Video se připravuje ...

Chci a chci a chci Ve čtvrtek skončí přestupové okno, a tak se řeší pozdní doplnění kádrů. Většina koučů má jasno, chtějí ještě vytunit mužstvo pro jarní složité boje. Třeba Jaroslav Veselý, kouč Bohemians, pronesl: „Určitě to chceme řešit. Ještě jsme zkoušeli nějaké hráče. Zkoušeli jsme i hostování, ale na poslední chvíli je to složité. Stav je alarmující, ale je to o jednáních a třeba i o ochotě jiných klubů nám pomoct.“ Jasně, jeho mančaft ničí zranění, na druhou stranu měl při zápase s Plzní velmi dobrá jména: David Puškáč, Robert Hrubý, Martin Hála, Matyáš Kozák, David Huf… To nezní vůbec špatně. Posily by rádi získali i další, například Hradec, Jablonec, České Budějovice, Liberec a další. Jen teplický trenér Zdenko Frťala, jak je jeho zvykem, s klidem mávne rukou a prohlásí: „Já nikdy na nic netlačil.“ Severočeši přitom rostou. Trenér Bohemians a zároveň asistent u reprezentace Jaroslav Veselý • Foto ČTK