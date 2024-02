Slavia chystá obranu na Spartu: nejistý Zima měl dobrá čísla, Holeš hrál jinak

Ve třetím jarním ligovém vydání Jindřich Trpišovský poprvé umíchal beton. Během devadesáti minut střetu s Karvinou se nedrolil, zůstal pevný až do konce, byť nějaké kusy zdiva odletěly. Zkouška stoperské formace Holeš – Ogbu – Zima dopadla solidně. „Hodně jsme se o ně opřeli,“ pochvalně kýval slávistický trenér po vítězství 3:0. V tomto složení by se defenziva sešívaných mohla představit i v blížícím se pohárovém derby se Spartou (28. února).

Jakmile Slavia v poslední lednový den oznámila velkolepý návrat Davida Zimy za sto milionů korun z FC Turín, čekalo se, kdy Jindřich Trpišovský seskupí extrémně silnou stoperskou trojici. Dvě kola odolával.

Až v Karviné vytáhl z rukávu „tři krále“.

Kapitán Tomáš Holeš se postavil na pravou stranu, Igoh Ogbu doprostřed a David Zima operoval vlevo. Nově umíchaný beton fungoval. Kompaktně, sebevědomě, elasticky s vysokou mírou herní inteligence. Hráči drželi pospolu, blízko sebe, okna pro kontry soupeře neotevírali. Zhruba taková je představa o jejich hře.

V klíčových prostorech hřiště, odkud plyne od soupeře největší nebezpečí, si až na jednu výjimku, kdy Zima u postranní lajny snadno propadl v souboji s Viniciem, dokázali vždy zkušeně poradit.

Snaživci z Karviné se za celý duel nedostali k vážnému ohrožení branky Aleše Mandouse.

„Dnes jsme se hodně opřeli o tři stopery. Byli schopní vyhrávat souboje, nedostávali jsme se do nepříjemných situací vzadu. Skvělý výkon podal Ogbu, stejně tak Holeš se Zimou,“ pustil se do hodnocení Trpišovský.

I data z nedělního mače, který Slavia ovládla 3:0, ukazují dominanci všech tří borců v zadní linii. U Zimy s Holešem jsou působivá čísla vyhraných soubojů, Ogbu zase získal sedmnáct míčů (stejně jako Holeš), což je z týmového defenzivního hlediska zásadní. Analýza společnosti Wyscout ukazuje také na odlišnost v přístupu ke hře mezi krajními stopery.

Holeš se na pravé straně snažil posílat dlouhé míče za obranu. Buď na Ivana Schranze, nebo Mojmíra Chytila. Celkem nasbíral sedmnáct takových přihrávek s poměrně vysokou úspěšností pětašedesáti procent. Kdežto Zima volil jiný způsob rozehrávky. Balony distribuoval na kratší vzdálenost, dlouhé pasy za defenzivní hráz Karviné vyslal jen ve čtyřech případech.

Pravdou je, že Zima, navzdory slušnému výstupu z dat, působí stále naoko nejistě. Enormní nedostatek herní praxe v uplynulých dvou letech v Itálii má logicky dopad na kvalitu rozhodování na hřišti. Až získá jistotu, což bude přicházet s každým odehraným duelem, bude se snažit také o riskantnější řešení a na bojišti se chovat víc intuitivně.

Trpišovského štáb však potřebuje, aby to bylo co nejdříve. Už příští středu přijde na řadu pohárové derby se Spartou a pak v neděli i to ligové.

Stopeři Slavie proti Karviné:

Tomáš Holeš:

Souboje (úspěšnost): 23 (78 %)

23 (78 %) Vzdušné souboje (úspěšnost): 8 (75 %)

8 (75 %) Přihrávky (úspěšnost): 46 (78 %)

46 (78 %) Dlouhé pasy (úspěšnost): 17 (65 %)

17 (65 %) Ztráty míče: 13

13 Zisky míče: 17

17 Fauly: 2

Igoh Ogbu:

Souboje (úspěšnost): 31 (61 %)

31 (61 %) Vzdušné souboje (úspěšnost): 17 (53 %)

17 (53 %) Přihrávky (úspěšnost): 42 (90 %)

42 (90 %) Dlouhé pasy (úspěšnost): 6 (67 %)

6 (67 %) Ztráty míče: 6

6 Zisky míče: 17

17 Fauly: 2

David Zima: