SESTŘIH: Slavia - Hradec Kr. 2:2. Domácí otočili, ale bod votrokům vystřelil Hodek

Čtyři největší favorité Chance Ligy mají za sebou rozpačitý rozjezd. Jediná Plzeň dominovala vítězstvím 5:1 v Pardubicích, o den později se styděl Baník po porážce 0:1 na Bohemians, zaváhala také Sparta v Jablonci (1:1). Reakce Slavie? Průměrná. Jen plichta 2:2 s Hradcem Králové. Sice si už po obratu v druhém poločase myslela na plnotučný zisk, nakonec klesla před dokonalostí Jakuba Hodka. Uff, to byl zápas!

Slavia vyrazila za obhajobou v mistrovské sestavě. Jen místo Chorého, který měl v přípravném období zdravotní trable, se na hrotu objevil Chytil. Posily? Nikdo se ve startovací jedenáctce neukázal. To David Horejš vystavěl partu v černém s několika letními přírůstky. Největší zprávou bylo angažmá uzdraveného Daridy, který se ve středu pole pohyboval vedle plzeňského importu Sojky, návrat do Edenu si užil Van Buren.

Pomistrovskou éru začali „sešívaní“ vlažně, bez drajvu, na jejich schopnosti s mimořádně nízkou úrovní intenzity. Během první půle vyházeli v přechodové fázi spoustu míčů, dopouštěli se technických chyb, nesourodnost byla překvapivá, ale doslova hmatatelná. A proto nebylo příliš velkým šokem, že v poločase odcházel superfavorit se sklopenou hlavou do šaten. Prohrával totiž 0:1.

Úvodní gól měl v Edenu parametry bizarnosti. U levé lajny se pustili do křížku Holeš se Sojkou, domácí stoperská hvězda signalizovala míč za čarou, načež úplně přestala hrát. Stejně tak Oscar. To dvaadvacetiletý hostující středopolař upaloval dál, dráhu běhu stočil na Staňka, mocně se napřáhl a bombou mimo postoj reprezentačního gólmana slavil sladký start do nového angažmá. VAR branku potvrdil, jelikož nenašel jediný průkazný záběr, že by bílá koule opustila vymezený prostor hrací plochy.

„Byli jsme přesvědčeni o tom, že budeme házet my... Viděli jsme mezeru mezi lajnou a balonem. Ale nechci se o tom bavit, mohli jsme dohrát jiné akce. Otočili jsme skóre a pak dostali zbytečný druhý gól. Ale těžko říct, jak takové střele zabránit. Je to koření fotbalu,“ kroutil hlavou Jindřich Trpišovský.

Článek pokračuje pod videem.



Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se Kompaktní Votroci vytasili posily, ty slávistické začaly na lavičce. Jen Kušej rozdával radost • isport.tv

V pauze zřejmě spustil dunivý céres, protože obhájce titulu vstoupil do druhé půle ve zcela jiném nastavení. Po pár desítkách sekund chyběly jen centimetry k vyrovnání Chytilovi, aby tentýž hráč následně pálil v tutovce do horních řad Tribuny Sever. To už nevydržel boss slávistické střídačky a zavelel ke střídání, na trávník poslal tři členy národního týmu. K premiéře vypustil Sadílka, za zraněného Ogbua šel Zima, ale především se na špici formace upíchl Chorý. A za čtyři minuty už dvoumetrový kolos posílal pusinky do hlediště.

Skóroval tradičně, hlavou ze své kanceláře uprostřed pokutového území, za přispění lehké Daridovy teče a po báječném centru Kušeje. Právě mrňous v bíločerveném rozdával fotbalovou krásu. Když byla Slavia proti uvadajícímu Hradci v silném tlaku, vymyslel báječný pas na Zafeirise, jemuž stačilo jen správně nastavit nohu a slavit otočku ve skóre. To se psala 82. minuta, v amfiteátru se právě rozpoutal divoký karneval.

Na Hradec by v tu chvíli nikdo nevsadil ani cent. Přesto Votroci udeřili. Horejš poslal v kritické chvíli na zelený koberec Jakuba Hodka, posilu z Dukly. Ten se tři minuty před koncem základní hrací doby otočil okolo bránícího hráče a levačkou vykouzlil geniální ránu přímo do šibenice. „Zaplaťpánbůh to Hoďas nádherně trefil. Lidi se asi pobavili. Pochválím ho, jsem rád, že to na sebe vzal a šel do zakončení. Tyhle sklepky trénujeme, chceme to po nich. Kluci si remízu zasloužili. Je to dobrý start, bod z Edenu se počítá hodně,“ spokojeně vyprávěl kouč hostujícího celku Horejš.

Slavia už nestihla reagovat a z úvodního zápasu sezony bere jen bod. Stejně jako v předchozím titulovém ročníku, kdy v prvním zápase jen remizovala na Slovácku 0:0. „Pro mě velké zklamání, že jsme nevyhráli. Gól mě takhle tolik ani netěší. Nebylo to od nás povedené utkání, první poločas byl všelijaký, hodně nahoru dolů. Měli jsme hodně ztrát, těžko říct, čím to bylo zapříčiněné. Ale takové první zápasy bývají,“ zoufal si Tomáš Chorý.