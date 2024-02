Gretzky? Olatunji? Ikugar! Zlín velebí „no name“ posilu. Gól Slavii ji nakopl

Typologií a vzezřením výrazně připomíná Victora Olatunjiho, jeho krajana ve Spartě. Numerem na zádech zase veleslavného kanadského hokejistu Wayna Gretzkyho. Ani Kenneth Ikugar nechce sedět v koutě. Má ambice a maká na jejich naplnění. Po trápení na Slovensku to vypadá, že by mu Zlín, jemuž akutně scházela klasická „devítka“, mohl sedět.

Přes aplikaci Wyscout si ho trenéři nastudovali a dali mu šanci v přípravě. „Viděli jsme ho v některých zápasech a přišel nám zajímavý,“ poznamenal Grygera. Brzy bylo zřejmé, že mu klub nabídne kontrakt. Podepsala se dohoda na dva a půl roku.

V prvním jarním kole v Teplicích nováček Ikugar dostřídával, porážce nezabránil. Ve druhém proti Slavii dlouho prohrával souboje s výborným stoperem Igohem Ogbuem. Když se však přesunul k Davidu Zimovi, jeho úspěšnost se zvýšila a výkon rostl. Korunoval ho parádní hlavičkou na 1:1. Odfáral devadesát minut a ráno málem nevstal z postele. „Ten gól mu určitě pomohl,“ mínil generální manažer.

Velké představení si připravil i na rivalské Slovácko. V derby šel do hry ve druhé půli, celý zápas v tempu by nezvládl. A byl dominantní. Na zemi i ve vzduchu. Ještě však není úplně dotrénovaný, je na něm hodně práce. Pokaždé v základu určitě nebude.

Dobře rostlý Nigerijec, komunikující anglicky, se v posledních letech potuloval po Slovensku. Za druholigový Slavoj Trebišov dal sedm gólů v devatenácti startech, dvakrát se trefil na hostování ve Zlatých Moravcích (16 zápasů). V Trnavě však neprorazil, odehrál jediný mistrák a chtěl odejít jinam. Ve dvaceti letech dokonce odehrál sedm utkání ve druhé lize za Ústí nad Labem. Netrefil se ani jednou.

Ve Zlíně zapadl rychle, spoluhráči mu začali věřit. Vědí, že se o něj můžou vpředu opřít a takový Vukadin Vukadinovič je rád, že se mohl vrátit na svou přirozenější pozici křídla. „Kluci cítí, že si mohou v těžkých situacích v závěrech zápasů, kdy dochází síly, pomoct i delším nákopem. Kenny balon udrží anebo je na něho faul,“ líčil Grygera.

Třiadvacetiletý Ikugar zatím předčí druhou útočnou posilu. Talentovaný Tomáš Schánělec, host ze Sparty, si v novém prostředí zvyká pomaleji. Proti Slovácku nicméně naznačil předpoklady, uhrál několik těžkých míčů. Do koncovky se ale téměř nedostává. A góly se od něj čekají nejvíc. „Druhá liga je trošku jiná než první,“ podotkl kouč Červenka.

V rezervě Sparty nasázel na podzim ve F:NL sedm branek. Po přesunu o patro výš na první zásah čeká. „Sžívá se s tím, proti Slovácku odpracoval na hřišti spoustu věcí,“ zmínil trenér. „Snaží se, nabízí se. Ve sparťanském béčku byl ten tým možná víc na míči, dostával víc přesnějších centrů. Tomáš bude silný a určitě nám pomůže. Je to velmi talentovaný pracovitý kluk. Je otázkou času, kdy dá gól. Věřím, že to bude dobrý,“ shrnul pozitivně před cestou do Plzně.

Koho postaví na hrot? Ikugara, nebo Schánělce? Pokud dodrží „tradici“, že se oba v základní sestavě střídají, je řada na Nigerijci.