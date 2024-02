Na Spartu s dorostencem! Slovácko řeší kráter v obraně. Co Kadlec?

Tři zkušení stopeři jsou mimo. Zbyl pouze Stanislav Hofmann, který je navíc v plné sestavě náhradníkem za dvojicí Kadlec-Daníček. Kráter v defenzivě Slovácka před nedělním šlágrem se Spartou je obří. Klub ho chtěl zaplnit příchodem posily. Nevyšlo to. „Něco jsme zkoušeli, ale není to jen o nás,“ podotkl sportovní manažer Veliče Šumulikoski. Řešení? Podle informací iSport.cz čeká nezapomenutelná premiéra devatenáctiletého Daniela Holáska z béčka!

Pamatujete, jak trenér Martin Svědík v prosinci 2023 vytáhl na Zbrojovce do základu Jaromíra Srubka? Tehdy dvacetiletý stoper také do té doby hrával pouze MSFL za juniorku. V Brně nečekaně nastoupil ve stoperské trojici s Petrem Reinberkem a Michalem Kadlecem. Při svém debutu dokonce skóroval, porážce 1:2 však nezabránil a do prvního týmu Slovácka se nikdy napevno neprobojoval. Po hostování ve druholigovém Vyškově ho teď v zimě klub pustil do Opavy.

Podobnou příležitost nejspíš dostane ještě o rok mladší Holásek. Paradoxně jde o odchovance právě Zbrojovky, jenž přišel do Uherského Hradiště před rokem. Z dorostu postupně povýšil do béčka a na podzim odehrál ve třetí lize 16 utkání. V neděli má bránit útočníky mistrovské Sparty, která slavně skolila v play off Evropské ligy turecký Galatasaray Istanbul.

Ačkoliv kouč v týdnu zkoušel na tréninku víc variant, vypadá to, že absence Kadlece, Reinberka a Daníčka zkusí nahradit mladíkem Holáskem. Jiný klasický střední obránce už v kádru není. Nabízela se třeba alternace univerzála Jana Kalabišky, jenže toho Svědík potřebuje i nalevo, kde schází dlouhodobě zraněný Daniel Holzer.

Tento duel je pro Slovácko, které na jaře ještě nebodovalo, z hlediska obsazení stoperských pozic kritický. Za týden už bude lépe, po vypršení karetního trestu bude k dispozici pravý bek Petr Reinberk, který je schopen plnohodnotně zaskočit i ve středu. O kolo později se vrátí Vlastimil Daníček, vyloučený v derby ve Zlíně. Dvouzápasová stopka za úder do Didibova břicha neudělala Šumulikovskému radost. „Kdyžtak měli dostat červenou oba. Didiba si začal, praštil Daníčka do ruky. Zkusil to dvakrát, poprvé se netrefil. Takže box je povolený?“ podotkl jízlivě k incidentu, který odnesl slovácký lídr.

Zlín – Slovácko: Daníček po faulu na Didibu viděl červenou kartu Video se připravuje ...

Na marodce je kapitán Michal Kadlec. Trápí ho achilovka, a to už delší čas. Na tréninku to zkoušel, ale na Spartu to nepůjde. Nemělo by však jít o problém, který by ho vyřadil ze zbytku jarní sezony a předčasně mu ukončil kariéru. „Myslím, že to není konec,“ uvedl manažer.

Oslabené Slovácko se v každém případě pokusí mistra zaskočit a před plným stadionem obrat o body. Na favority doma umí. „Máme k soupeři, který hraje rok a půl výborně, obrovský respekt. Ale uděláme vše pro výhru,“ přislíbil manažer.