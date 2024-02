Chaluš: Skřeky na Ghaliho? Asi ještě nejsme vyspělá společnost...

Když zhruba čtvrt hodiny do konce podještědského derby Liberec ztrácel dva góly a všem zatrnulo poté, co brankář Hugo Jan Bačkovský opouštěl hřiště na nosítkách po střetu s vlastním obráncem Filipem Prebslem, málokdo věřil, že se Slovan ještě zmátoří, ale povedlo se. V nastavení vykopl bod Matěj Chaluš. „Bojovali jsme i za Huga,“ prohlásil liberecký stoper po remíze 3:3 s Jabloncem.

Jak to vypadá s brankářem Bačkovským?

„Odjel do nemocnice, ale co už víme výsledky nějakého prvního vyšetření, tak by měl být brzy v pořádku.“

Bylo to zranění paradoxně hnacím motorem za srovnáním?

„Nás měl nakopnout už gól Rabušice na 1:2, takhle jak se ptáte těžko říct. Asi jsme to někde v hlavě měli, že musíme zabojovat i za něj, ale fakt to bylo těžký. Ta situace byla dvakrát ledová. Dostanete gól a ještě to zranění. Kdo u toho byl blízko, tak asi ani moc nechtěl pokračovat, Věděl jsem, že se nám to těžko bude dohrávat, protože myšlenky byly úplně někde jinde. Nakonec to dopadlo dobře.“

Bačkovský byl v bezvědomí?

„Od začátku jsem to přesně neviděl, protože jsem v první fázi koukal na míč, jestli ho Čanturišvili lobne do brány. Teprve pak jsem viděl, jak tam Hugo leží v bezvědomí a vůbec to nevypadalo dobře. Byl to jeden z nejhorších momentů, co jsem na fotbale zažil. Naštěstí přiběhla rychlá pomoc a opouštěl stadion stabilizovaný.“

Dlouho to vypadalo, že vás Jablonec k ničemu kloudnému nepouští, souhlasíte?

„Asi ano, prohrávali jsme mraky soubojů. Snad jsme byli překvapení, že to bude válka, i když jsme si to pořád opakovali před utkáním. Nemůžu říct, že bychom se báli, nebo že bychom nechtěli, ale nemohli jsme se dlouho dostat do tempa.“

Je to po průběhu zápasu zlatý bod?

„Určitě ano, ale když je to najednou 3:3, tak v tu chvíli nemyslíte na to, že jste se třeba sedmdesát minut víceméně trápil. Věděli jsme, že moment je na naší straně, věřili jsme si, byli jsme najednou lepší. Nechybělo tolik, abychom ještě otočili, ale bod je spravedlivý, protože Jablonec si vytvořil hodně příležitostí na to, že hrál venku.“

V 28. minutě Dominik Hollý dojel pod jabloneckým kotlem vašeho spoluhráče Ghaliho a někteří příznivci hostů začali vydávat skřeky na adresu Ghaliho. Registroval jste to?

„Upřímně? Vůbec jsem to nevnímal, byl jsem nějak ponořen do zápasu, ale doufal jsem, že tohle už se u nás dít nebude. Připadá mi to jako obrovská hovadina. Kdyby ti lidi poznali Ghaliho, jak úžasný kluk to je, tak by tohle v životě neudělali. Něco to vypovídá o té sortě lidí. Asi bych se tím nezaobíral, s Ghalim to nijak nezamává. Co se dá dělat? Holt asi ještě nejsme vyspělá společnost.“