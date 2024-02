Kozel: Bačkovský je po CT, má těžký otřes mozku. Hollý ukázal, že je dobrý

Jablonec byl dnes lepším týmem, souhlasíte?

„Ze začátku nás zatlačili, kromě té penalty tam měli ještě dvě velké šance. Chtěli hrát fotbal, ztráceli jsme míče a Jablonec ukázal dobré protiútoky. Postupně jsme se ale zlepšovali, i když tomu dlouho chyběly vyložené šance. Dlouho bylo všechno špatně. Pak penalta pro nás a říkal jsem si, že by se to štěstíčko mohlo otáčet, ale hned rozehrávka a gól. K tomu zranění Bačkovského. V tu chvíli to s námi vypadalo hodně zle. Vážím si, že to kluci nezabalili.“

Jak to vypadá s Bačkovským?

„Teď jsem byl v kabině, naši doktoři už viděli nějaké první výsledky, myslím, že to bylo CT. Snad tam není ani nic zlomeného. Byl ale dlouho v bezvědomí, měl zapadlý jazyk. Jedná se o těžký otřes mozku, takže delší dobu bez jakékoliv zátěže a zůstane v nemocnici na pozorování.“

Mohlo to hráče natolik nakopnout, že nakonec urvali ten bod?

„Dnes se toho událo opravdu hodně. To se musíte zeptat jich. Na Filipu Prebslovi jsem viděl, že je z toho hodně špatný, že mu to vlastně způsobil on. Další hráči byli taky myšlenkama jinde. Cítil jsem, že to z nás trochu spadlo, že vlastně nemáte co ztratit a fotbal šel trochu stranou.“

Náhradníci Preisler a Rabušic dali gól. Byla to zlatá ruka při střídání?

„Střídající hráči nám pomohli už na Spartě a bylo tomu tak i tentokrát. Úloha těch hráčů by měla být taková, že to rozhýbou.“

Filip Horský v minulých dvou zápasech dal dva góly coby náhradník. Proč byl dnes znovu od začátku jen na lavičce?

„Bavili jsme se o tom v týdnu. Základní sestava hrála i na Spartě poměrně slušně, dneska tomu tak vepředu někdy nebylo. Máme před sebou anglický týden, kdy nás čeká pohár ve Zlíně. S Horským jsem mluvil, je se svou rolí ztotožněn, ale za týden může být všechno jinak.“

Dobrý debut za Jablonec i s asistencí má za sebou Dominik Hollý. Bylo to trpké ho vidět v cizím dresu? Liberec o něj v posledních dnech usiloval.

„Takhle to ve fotbale chodí. Někteří tady působili, pak přijedou jako soupeři a dají třeba i gól. On naskočil hodně brzo kvůli zranění jednoho hráče, což určitě taky nebylo v plánu, ale řeknu k tomu jen jedno. Ukázal, že je to dobrý fotbalista.“