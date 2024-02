Koubek po čtvrté žluté: Jsem nevinnej. Jen jednou mi ulétlo slůvko

Vyhráli jste 3:0. Byl to kontrolovaný výkon?

„Až na nějaké drobné situace, jsme soupeře nepustili do šance. Statistiky říkají, že střely na branku byly 12:1, tak asi to byl kontrolovaný výkon. Měli jsme hodně šancí. Ale musím ocenit soupeře, nepřišel se zasklívačkou, měli jsme toho plný brejle. Vůbec to nebyl jednoduchý zápas.“

Pavel Šulc vstřelil dvě branky, vede tabulku střelců. Má reprezentační formu?

„V poslední době je tato otázka evergreenem. Nechám to na jiných, aby se s tím popasovali. Pavel je to ofenzivní záložník, pasuje do systému 3-4-3, ale i 3-5-2 . Jeho bilance je fascinující. Dříve góly tolik nedával, nyní vede tabulku střelců. Míval nálepku spalovače, takže určitě udělal progres.“

Má schopnosti a dovednosti, aby se do nominace opravdu dostal?

„Má rychlost, je lehkonohý, skvělý driblér, umí obejít protihráče. To jsou největší atributy pro ofenzivního fotbalistu. Současný fotbal navíc tyto věci vyžaduje.“

Mosquera měl poměrně pozvolný nástup do jarní části. Zlínu vstřelil krásný gól, na druhý nahrál. Dělá vám radost?

„Je to systémová věc. Dokáže hrát ve schématu se třemi hroty, to je jeho parketa. Ale když jsme hráli 3-5-2, šlo to proti němu a pozici wingbeka okupoval Cadu. To byl důvod, proč tolik nehrál.“

V týdnu jste získali poslední posilu, útočníka Metsoka z Vyškova. Uvažoval jste, že mu dáte prostor?

„Ne, ještě ne. Byl v nominaci proto, aby navnímal atmosféru Doosan arény a mužstva. Je tady krátce, má za sebou málo tréninků. Když jsem se občas ohlédl za sebe, byl pozorný. Nicméně jeho nasazení vážně nebylo na pořadu dne.“

Ve druhém poločase jste obdržel žlutou kartu. Můžete vysvětlit, z jakého důvodu?

„Rozhodčí dostali příkaz, aby nás trestali. V televizi jsem použil slovo řezat, za to se omlouvám. Podívejte, nejsem žádný poděs. Říkal jsem pomeznímu, proč se má čekat na nějaké rozhodnutí u ofsajdové situace. Bylo to zcela evidentní, on nechal praporek dole a Zlín z toho měl standardku. Přitom šlo o velký ofsajd. Asistentovi jsem říkal, že respektuji, když to bude těsný… Ale proč čekat na něco, co je jasné? To je alibismus, oni přece nemusí váhat. To jsem lajnovému vysvětloval. Pak přiběhl pan Berka, a dal mi kartu. Jsem nevinnej.“

Sudí byli instruovaní, aby na trenéry a členy realizačního týmu přitvrdili. Nedělají z toho trochu divadlo?

„Pěkně si mě připravujete. (směje se) Je to na rutině rozhodčího. A taky, s kým má tu čest. Já se už zklidnil, přitom to dnes byla moje čtvrtá karta. Jednu respektuju, tam mi ulétlo slůvko, ale ty zbylé dvě byly za podobné věci jako dnes.“

Po vítězství se Zlínem máte na třetím místě polštář deseti bodů. Je pohled na tabulku příjemný?

„Patříme do horní trojky, ale trochu nás mrzí odstup od nejlepších. Mužstvo je však v přerodu, řešíme věci za pochodu. Zranil se Durosinmi, proto jsem chtěl, abychom ještě někoho udělali. Management to respektoval, přivedl Metsoka, což je další potvrzení přerodu. Třetího místa si vážíme, je dobré.“