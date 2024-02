Sadílek po „špinavém“ zápase: Nevím, kdy tu naposledy Sparta vyhrála

V kabině vykládal, jak těžká šichta čeká Spartu na Slovácku, kde vyrostl. Lukáš Sadílek (27) dobře ví, že Svědíkův soubor hlavně doma na favority umí, poznával to do předloňska na vlastní kůži. Jeho předpoklady se naplnily, ovšem mistr nakonec ukázal na hřišti čtvrtého celku tabulky svou sílu, šířku kádru a formu. „Tyhle špinavé zápasy jsou na cestě, po které jdeme, strašně důležité,“ vystihl letenský záložník po triumfu 3:1.

Bylo těžké se po slavném vyřazení Galatasaraye v Evropské lize koncentrovat na běžný ligový duel?

„Věděli jsme, že kdybychom to tady nezvládli, zhatíme všechnu práci, kterou jsme doteď udělali. Včetně postupu přes Galatasaray. Popravdě nevím, kdy Sparta na Slovácku naposledy vyhrála… Jsem strašně rád, že jsme to konečně protrhli. Byl to těžký, soubojový zápas.“

Apeloval jste na spoluhráče, ať si dají na soupeře pozor?

„Říkal jsem to, už když jsem přicházel do Sparty a pokaždé jsem to speciálně před utkáním na Slovácku opakoval. Odsud se body neodváží. Slovácko trápí i týmy z top trojky. Vůbec není lehké tu hrát. Teď mělo problém s obrannou řadou a asi i proto trošku hru zjednodušilo. Zvolilo nakopávané balony na Regiho (Ciciliu), což nám není vlastní. Chtěli jsme jít do presinku a míče nás přelítávaly. Tohle nám nevyhovuje, ale poprali jsme se s tím. V poločase jsme si akorát museli ujasnit, jak tu jejich hru překonávat. Regi to prodlužoval a snažili se chodit do brejků.“

Utkání jste zlomili po půli. Čím?

„Vpředu máme velice nadstandardní hráče, kteří dokážou ty situace vyřešit. Možná v tom je ten rozdíl. Máme v útoku trojku, na kterou vždycky tým trošku pracuje. Je jedno, kdo v ní nastoupí. Všichni ti kluci mají obrovskou kvalitu, aby zúročili práci všech. Musím říct, že to řeší fantasticky. Můžeme se o ně opřít. A nejde jen o Birmančeviče s Haraslínem. Třeba Karabec vymyslel krásnou přihrávku před druhým gólem.“

Jak fungovala spolupráce s Markusem Solbakkenem ve středu hřiště?

„Už jsme spolu hráli proti Liberci, ale to byl úplně jiný zápas. Doma, navíc Liberec chtěl hrát fotbal. Slovácko to hodně zjednodušilo a my jsme nedokázali v presu získávat balony. Pak je to složité. Regi je strašně silný útočník, dokáže míče sklepávat i prodlužovat. V prvním poločase nám to trošku dělalo problémy. Ve druhém už jsme zápas přebrali a zaslouženě vyhráli.“

Upřímně, čekal jste na stoperu domácích Jana Kalabišku?

„V sobotu jsme to rozebírali. Říkal jsem, že Kali tam rozhodně nebude. (úsměv) Čekal jsem mladého Holáska.“