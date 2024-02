Slabý Jílek ztratil kabinu a podlehl Minářovi. Olomouc v rozkladu?

Tři prohry ve čtyřech jarních kolech, pokles na osmé místo – a padák pro kouče Václava Jílka. Sigma se po velmi nadějném vstupu do této sezony propadla do nejšedivějšího průměru. „Jílek ztratil kabinu v prosinci při zápase s Plzní, kdy podlehl šéfovi klubu Minářovi, který po něm chtěl, aby v poločase vystřídal gólmana Digaňu. Tým to odmítl, ale už tehdy se to začalo drolit a něco z toho šlo vypozorovat i během zimní přípravy na Maltě,“ říká ve speciálním díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica: „Mužstvo navíc na startu jara nebylo dostatečně kondičně připraveno, všiml si toho každý,“ dodává.