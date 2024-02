RENTGEN: Co pojí Chytila a Siegla? Výběr místa, spoluhráči a čtení hry

Během pouhých sedmi minut a padesáti sekund nasázel Mojmír Chytil do sítě Pardubic hned tři fíky. „Že si mi povedlo dát tři branky v tak rychlém sledu, mě moc těší. Vážím si toho. Hlavně chci ale poděkovat klukům, kteří mi je připravili, na mně už bylo jen dostat míč ze slibné pozice do brány,“ pravila skromně hvězda Slavie po vítězství 3:0. Historici se ihned začali přít, zda svou rychlostí překonal dosavadní rekord sparťana Horsta Siegla, jenž se před třiceti lety prosadil proti Dukle třikrát za osm minut. Co oba historické zápisy pojí? To rozebírá nový Rentgen.