Minář o Jílkově konci: Dávám hráčům strašně za vinu, že byl Venca vyhozen

Deset let je v Olomouci, podruhé se loučí s Václavem Jílkem. Jenže zatímco poprvé to bylo z důvodu trenérova odchodu do Sparty, podruhé ho sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář odvolal. „Dávám hráčům strašně za vinu, že Venca skončil,“ sdělil šéf hanáckého klubu v úterý médiím poté, co do role hlavního kouče instaloval asistenta Jiřího Saňáka.

Vysvětlíte vaše kroky?

„Netajím se tím, že tyhle kroky u mě nejsou v plánu. Nebudu ani zastírat náš vztah s Vaškem Jílkem. No, nebylo to jednoduché. Ale když jsem si zpětně probral, že za patnáct utkání jsme vyhráli dvě a ani nebyl vůbec dobrý herní projev... Nechtěl jsem, aby panoval pocit, že jsme vzhledem k dalšímu průběhu soutěže odevzdaní. Ve hře je spousta bodů. Takže se naskytlo klasické řešení. Zatřepat s mužstvem a zkusit nový impuls.“

U vás jde o nezvyklé řešení.

„Známe se dokonale. Jsem tady deset let a s Vencou šest. Je to první ukončení. Nebylo to v plánu. Seděl jsem na tribuně v Budějovicích blízko, viděl jsem, že je to víc než špatné. Něco jiného je, když máte drajv a kvalitu a prohrajete, protože nemáte štěstí. Musím ale upřímně říct, že jsme byli kvalitativně strašně hodně dole.“

Nechtěl jste Václava Jílka odvolat dříve?

„Byl tam přelom Vánoc. Na druhou stranu vidíte, že kdybychom vyhráli v Budějovicích, byli bychom pátí, tři body od čtvrtého. I soupeři kolem nás nejsou v takové šňůře. Podle postavení to asi nenaznačovalo nic, protože furt jsme v šestce. Žádná panika. Ale viděl jsem, že nám chybí něco jiného. Impuls. Za čtyři kola hráče nepoznávám. A nejen já. Přišla rychlá myšlenka.“

Jenže impuls Jiřím Saňákem nemusí pro kdekoho vzhledem k jejich spojitosti s Jílkem dávat smysl.

„Je potřeba říct, že to přišlo rychle. O ničem se nespekulovalo ani nepřemýšlelo. Někde jsem se dočet, že mám v hlavě... Není jednoduché na to rychle zareagovat. Proto jsme nějakým způsobem k tomu takhle přistoupili. Uvidíme, co nám ukážou další týdny. Proto je to formulované jako dočasně. Může se stát cokoli.“

I to, že Saňák zůstane?

„Přesně tak.“

Nikoho jiného nehledáte?

„Teď v první fázi mě zajímá sobotní utkání. Budeme si vyhodnocovat všechno, je potřeba, aby se kluci dali nějak do kupy. Ať si říká, kdo chce, co chce, řekl jsem klukům, že to nebylo populární řešení. K Vaškovi mám blízko, uznávám ho. Je to jeden z nejlepších trenérů, se kterým jsem pracoval. Dávám hráčům strašně za vinu, že Venca skončil. Můžou si říkat, co chtějí. Může někdo vykládat, že Minář nebo něco... Ale jestli jste jednu sezonu šestí a druhou máte rozehranou na čtvrté místo a odehrajete čtyři zápasy takhle... Oni musejí slyšet kritiku, i když ji spíš slyší jiní lidé. To hráči by měli být hlavně kritizovaní. Nemáme jiný mančaft než na podzim.“

Ale vypadá to, že mužstvu to neběhá...

„To už je otázka trenéra a realizačního týmu. Oni měli přípravu. Samozřejmě se v tom babráme, že příprava byla jiná a Malta přišla dřív než obvykle. Ale nemění to nic na tom, že jdeme do utkání a od samého začátku nevypadáme dobře. To není otázka trenéra, jak si někdo myslí. To je otázka hráčů, jejich hlav a osobního přístupu.“

Jednáte s Blue Crow Sports Group?

„Ve zkratce: jednání probíhají, čísla nejsou žádná na stole. Bude se dál pokračovat.“

A váš osobní pocit?

„Myslím si, že to není o Minářově osobním pocitu. K ničemu jsme se ještě nedostali.“

Spekuluje se o tom, že vedení nechce nové majitele, aby nepřišlo o místa.

„Jednání začala, nejsou žádná čísla. Bude to pokračovat. Cokoli v tomhle duchu je zbytečné předjímat. Kdo to takhle prezentuje, prezentuje to hloupě. K takovým věcem jsme se nedostali.“