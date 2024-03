Osobnosti o derby: Ogbu pomáhal spíš Spartě, Frýdek tuší přestřelku

Video se připravuje ... Středeční čtvrtfinále Mol Cupu bylo jen působivým předkrmem před nedělí. Ligové derby na Letné může hodně napovědět v cestě za titulem, byť se jedná teprve o první březnový víkend. Kdo se na konci týdne stane vládcem Prahy? A jaké změny přicházejí v úvahu v porovnání se středečním duelem? Tady jsou názory fotbalových expertů.

Luděk Zelenka - bývalý útočník Slavie Jak nedělní derby dopadne?

„Výchozí pozici má určitě lepší Sparta. Když se ale podobný výsledek nepovede, jako se to stalo teď ve středu Slavii, tak čím dřív je možnost ho odčinit, tím líp. Je to pro Slavii obrovská motivace na rychlou odvetu. Třeba jako sázkař bych se tomuto zápasu tedy vyhnul. Tohle derby pro mě opravdu nemá favorita. Domácí prostředí bude mluvit pro Spartu, ale Slavii to může vyburcovat.“ Jaké změny byste udělal oproti středečnímu zápasu?

„Obrana Slavie hořela, Ogbu udělal snad čtyři chyby. Na základě středečního zápasu by se ale obrana měnit neměla. Šlo totiž o chyby, které nejsou systémové, a Trpišovský na to zas tolik ohledy brát nebude. Určtiě si myslím, že na straně Sparty budou hrát Haraslín a Kuchta. Otázkou je, jestli to Priske nějak nevymyslí, aby tam nechal Olatunjiho, který má fazónu.“

Martin Frýdek - bývalý reprezentant a hráč Sparty Jak nedělní derby dopadne?

„Věřím více Spartě. V tom pohárovém zápase totiž ukázala neskutečné sebevědomí a sílu. Umí zapnout za jakéhokoliv stavu. Psychicky jsou prostě nahoře, což považuji za zásadní výhodu. Samozřejmě se bavíme o derby, ale chtěl bych zmínit i fanoušky, protože to, co předvádějí poslední dobou, je nádhera. Věřím, že budou i padat góly a nebál bych se třeba přestřelky 4:3.“ Jaké změny byste udělal oproti středečnímu zápasu?

„Termínovka je teď pro oba týmy vražedná, ale sám vím, že radši hrajete, než trénujete. Priske se nebojí udělat změny, kluky střídá. Pokud bude zdravý Haraslín, tak věřím, že hrát bude, taky se podle mě vrátí do základu Kuchta. Olatunji byl sice po pauze dobrý, ale v první půli byl na střídání. U Slavie došlo na chyby v obraně, ale fotbal je o chybách, podle mě se z toho velké závěry dělat nebudou.“

David Kobylík - bývalý hráč Štrasburku či Bielefeldu Jak nedělní derby dopadne?

„Věřím, že vyhraje Sparta. Za mě má větší individuální kvalitu na klíčových postech. Na hrotu je to asi vyrovnané u obou týmů, ale rozdíl je v servisu, takže na pozici deset a obou křídel. Tam je lepší Sparta. Určitě berme v potaz i momentální vlnu Sparty. Domácí prostředí za mě třeba tak zásadní roli hrát nebude. Rozhoduje se primárně na hřišti.“ Jaké změny byste udělal oproti středečnímu zápasu?

„Absolutně nevidím důvod někoho šetřit kvůli pohárovému derby nebo kvůli Liverpoolu a AC Milán. To je taková česká specialita, ve světě se nad tím nikdo ani nepozastaví. Mně by se líbil Vlček. Když to řeknu nadsazeně, tak Ogbu pomohl v posledních několika derby soupeři. Sparta bude dle mého hrát jako proti Galatasarayi. Kuchta a Olatunji vedle sebe a Haraslín by měl taky hrát, pokud je zdravotně fit.“ Slavia - Sparta: Neuvěřitelné! Gól Chytila zrušen, naopak penalta pro Spartu po ruce Ogbua! Video se připravuje ...

Milan Fukal - bývalý reprezentant a hráč Sparty Jak nedělní derby dopadne?

„Očekávám trošku jiný zápas, než ve čtvrtfinále poháru. Sparta nezačala dobře a prohrávala 0:2, to bylo z jejího pohledu hodně kritické. Ale po chybách Slavie měla štěstí a vrátila se do zápasu. Tohle se teď nestane, aby jeden z týmů šel takhle do vedení. Hlavně pro Slavii to bude poučení, že se jí tohle nesmí stát. Pokud by Slavia padla, ztrácet sedm bodů by bylo hodně. Tipuji klasický výsledek derby, takže remízu, i když trošku víc věřím Spartě.“ Jaké změny byste udělal oproti středečnímu zápasu?

„Rozhodně nějaké budou. Kvůli chybám nebo z důvodu ne zcela ideální formy některých hráčů v v zápase na jedné i na druhé straně. Je otázka, jak trenér Trpišovský poskládá obranu. Když vedla 2:0, hrála Slavia hodně okatě a hodně vysoko na to, že má defenzivu postavenou jeden na jednoho vzadu. Proč chtěla pořád útočit a dát pět gólů? Hrála za výhodného stavu se zbytečným rizikem, tohle teď nenastane.“ SESTŘIH: Slavia - Sparta 2:3p. Drama rozsekl Karabec z penalty Video se připravuje ...

Luboš Kubík - bývalý reprezentant a hráč Slavie Jak nedělní derby dopadne?

„Po prohře ve středu si myslím, že by ze strany Slavie mohla přijít odpověď. Ale bude muset být daleko pozornější a nedělat hrubé chyby v obraně jako posledně. Ale jsem přesvědčený o tom, že na ně pořád mají. Jde o takřka poslední možnost, kdy se na Spartu dostat tak, aby mohla bojovat o čelo tabulky. Věřím, že to zvládnou a vyhraje Slavia.“ Jaké změny byste udělal oproti středečnímu zápasu?

„O tomhle je těžké mluvit, nevím, v jakém stavu jsou hráči po středě, kdo má jaká zranění. Z pozice dřívějšího trenéra vím, jaké to je, když jste s hráči na tréninku a když ne. Proto takhle na dálku nemůžu rozhodovat o sestavě, když nevím, v jakém stavu hráči jsou. Věřím trenérovi Trpišovskému, ať vybere to nejlepší. Zápas to bude daleko důležitější, než ten ve středu. Slavia si uvědomuje, že zápas může lámat celou ligu. Musí do toho jít s tím, že musí vyhrát.“ Kalkulátor o Slavii: Škoda, že Ogbu není Čech. Na Spartě mě trefili pivem Video se připravuje ...