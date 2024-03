Sigma se loučila s Jílkem: Díky, ale kup si koule. Super fotbal i protesty

Filip Novák vyhrál hlavičkový souboj a Jiří Saňák začal vítězoslavně pumpovat pěstmi. Pár sekund nato ty stejné emoce, když Martin Pospíšil vydoloval míč při tvrdém střetu na zemi. Energie nového kouče vzbudila i jindy klidnou hlavní tribunu Androva stadionu.

Herní impuls po odvolání trenéra Václava Jílka se projevil. Hlavně tedy v první půli, kdy míče od nohy Hanáků létaly velmi rychle a směrem vpřed. Vířivý pohyb ofenzivních plejerů dělal Vršovickým potíže, stejně tak standardky.

„Jako divák bych byl spokojený,“ usmál se kouč Bohemians Jaroslav Veselý, který před týdnem v Ostravě mluvil přesně o tomhle. „Chtěl bych, aby se lidé bavili a odcházeli s fajn pocity.“

Tentokrát se to povedlo navzdory tomu, že Sigma opět nevyhrála. Plichta 2:2 znamená, že Olomouc čeká na výhru už sedm kol. Pražané dokonce osm. Přesto lidé tleskali. Intenzivní utkání se líbilo.

„Osobně jsem viděl, co jsem vidět chtěl. To znamená energii. Kluci se vydali,“ chválil Saňák mužstvo. Zvolil jinou rétoriku a strategii než v pondělí odvolaný kamarád. I negativní dotazy otočil do pozitivna, dával si záležet na tom, co říká. Potřebuje soudržnou kabinu, nikoli naštvaný kádr.

Byť všechno růžové samozřejmě nebylo. Viz závěrečný tlak hostů spojený se slabším přínosem žolíků či slabší kondicí. „Klokani“ tempovali duel podobně jako minule proti Baníku. Měnili rozestavení, prohazovali hráče na různých pozicích, dobře vystřídali. Rozhodně nepůsobili jako desátý celek tabulky s nejhorší ofenzivou soutěže a zlou sérií v zádech.

Odmyslíme-li si fotbalový dojem, který si příznivci domácího mančaftu odnášeli ze stadionu, všechno optimistické nebylo. „Vyhazov trenéra jako zástěrka vaší špinavé práce“ bylo napsáno na transparentu v kotli Sigmy. „Minář ven!“ spustilo se vzápětí směrem ke sportovnímu manažerovi.

Loučení s druhým angažmá u áčka by si asi i samotný Jílek představoval jiné. „Venco, díky, ale kup si koule,“ vzkázali fanoušci. Následovalo jednotné skandování „Véééénca Jííííílek“ a opět „Minář ven“.

Slabý Jílek ztratil kabinu a podlehl Minářovi. Olomouc v rozkladu? Video se připravuje ...

Kdo Jílka očekával na hlavní tribuně pod místy pro novináře, kde občas sedával on (když byl bez angažmá nebo když byl ve Spartě) či jeho rodina, měl smůlu. Premiéru kamaráda Saňáka si zřejmě pustil v televizi. Výsledkový posun neviděl, výkonnostní ano.

„Změna nebo impuls? Rozhodně jsme si stoprocentně uvědomili, že práce musí bejt. Neříkám, že jsme předtím nepracovali, ale zase nás to trochu nakoplo. Možná nám pomohlo, že jsme vypadli ze zaběhnutého tréninkového procesu. Vystoupili jsme z toho, na co jsme byli zvyklí. Ukázali jsme, že je v nás síla,“ hodnotil záložník Jan Fortelný.

Trefil se za Olomouce v lize poprvé ve 25. startu, když ho Saňák poslal netradičně na levé křídlo. „Vsadil jsem na lásku,“ usmál se a připomněl Fortelného narození dcery. „Jinak musím říct, že mí asistenti Ivoš Gregovský a David Bernatík jsou najetí tak, že jim říkám duracellky. Ptal jsem se jich, co berou. Přinesli energii, hodně to hecovali. Musíme všichni od šéfů po uklízečky táhnout za jeden provaz.“

Paradoxem je, že skóre uzavřel Martin Hála. Univerzál ve službách Bohemians vychovaný Sigmou. Celá liga zná jeho vymazlenou zasekávačku, přesto mu ji soupeř opět zbaštil. „Chtěli jsme využít rozpoložení Olomouce, věděli jsme, co se tady dělo a že nejsou v pořádku. Za gól jsem rád, ale nechtěl jsem slavit. Měl jsem na tribuně rodinu a kamarády, ti fandí spíš mně, než že by byli zarytí Olomoučáci.“

Poslední Hálovy věty sedí na aktuální fotbalové rozpoložení v srdci Moravy dokonale...