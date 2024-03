SESTŘIH: Sparta - Slavia 0:0. Haraslín šance nedal, Preciado viděl červenou

Remíza jako bonus pro oba. Ligové derby, druhé v jednom týdnu, celkem poklidně doplynulo až k bezgólovému výsledku. Sparta tak drží v tabulce čtyřbodový náskok, je blízko tomu, aby ovládla základní část sezony. To pro ni bylo v minulém ročníku, kdy nakonec došla k titulu, zásadní. Zbývá odehrát sedm duelů základní části, pak dalších pět v programu nadstavby.

Třináctkrát po sobě padaly v derby góly. Připomeňme, že naposledy jich bylo dokonce pět. Jenže v neděli večer na Letné se hrálo prakticky bez šancí. Hlavním důvodem byl podle všeho přístup hostů, kteří nastoupili mnohem defenzivněji, než je u nich pod koučem Jindřichem Trpišovským zvykem.

„Ve středu to byla zběsilost, nahoru, dolů. Tentokrát taktický boj. Oba týmy se velmi dobře znají, přesto vytáhly některé nové věci. Myslím, že se vyžívali příznivci taktiky, bylo tam hodně minisoubojů, miniduelů. Odteď musíme všechny zápasy vyhrát. To je jediné, na co se musíme soustředit. To je pro nás klíč k tomu, abychom náskok stáhli,“ hodnotil Trpišovský.

„Sice se nám nepodařilo vyhrát, ale stále držíme v rukou náskok. Věřím, že další těžký zápas v Plzni zvládneme,“ pronesl sparťanský křídelník Lukáš Haraslín. „Vždycky chceme vyhrát, ale občas musíte být spokojen i s jedním bodem,“ přidal se trenér Brian Priske.

Ligový vývoj se zdá být lepší pro Letenské. V minulém ročníku jim pomohlo první místo po základní části k triumfu, derby v nadstavbě totiž odehráli doma. Při jejich nynější bilanci na Letné – jedenácti výhrách a jedné remíze z dvanácti utkání – to může být klíčové.

Bylo zřejmé, že se Slavia poučila. Ve středu vedla v pohárovém derby 2:0, přesto nakonec po prodloužení ztratila postup do semifinále. Přes náskok hrála tak trochu kaskadérsky, což soupeř potrestal třígólovou otočkou. Na Letné se předvedla jiná Slavia. Defenzivnější, opatrnější, zkrátka pragmatičtější.

„Vycházeli jsme z minulého utkání. Hlavně v první půli nám to vycházelo,“ podotkl Trpišovský. „Je složité, když má tak kvalitní tým jako Slavia deset hráčů a brankáře za míčem. Je těžké je otevřít,“ reagoval Priske.

Samozřejmě, nejviditelnější změnou bylo nasazení Jindřicha Staňka do brány. Robocop nechal v kabině dokonce i ochrannou helmu a ukázal velikost. Hlavně jeho klid a – ano – i rozehrávka pomohly. Najednou měli červenobílí za sebou velkého chlapa, jenž (při vší úctě k Aleši Mandousovi) působil jako pevnější základní kámen.

Především však Trpišovský a jeho štáb napsali do herní knihy mnohem opatrnější taktiku. Slavia nastoupila se čtyřmi zadáky, což nemusí oproti aktuálně používanější trojce stoperů znamenat defenzivnější variantu.

Jenže z kvarteta se pravidelně stávala šestice. Krajní záložníci se totiž stahovali s Angelem Preciadem a Matějem Rynešem, zatímco beci Jan Bořil s Tomášem Vlčkem si přednostně hleděli křídel Lukáše Haraslína a Veljka Birmančeviče. Zejména ve valné části druhého poločasu, kdy měli domácí převahu, tak hosté působili v rozestavení 6 – 3 – 1. Na hrotu byl osamocený Mojmír Chytil, jemuž po středeční výživné stodvacetiminutovce docházela šťáva.

Příležitostí bylo opravdu velmi málo. Slavia měla vlastně jenom jednu. Už v desáté minutě se dostala do brejku pěti proti třem. Míč vedl Lukáš Masopust, jenž naskočil ve středu pole, ale místo střely jej poslal do levé strany na Václava Jurečku, jehož zablokoval Martin Vitík. Do větší možnosti už se slávisté nepropracovali. „Chyběla nám větší kvalita, abychom některé akce dohráli,“ litoval Trpišovský.

Sparta měla tři dobré pozice, pokaždé v nich byl Haraslín. V první půli ho zablokoval Tomáš Vlček, ve druhé zblízka posunul míč těsně vedle brány a napotřetí svou klasickou „obalovačku“ namířil těsně vedle. „Mně osobně se některé pozice nepodařilo proměnit. I proto si myslím, že je to zasloužená remíza,“ prohlásil slovenský reprezentant.

Běh duelu nakonec nezměnila vlastně ani asi jediná zcela vyhrocená situace. V 86. minutě se dostali do souboje Angelo Preciado s Janem Bořilem. Nejprve šlo o tvrdý střet tělo na tělo, tedy velmi výživný a fér, jenže po pádu se Ekvádorec ohnal nohou po kapitánovi hostí a musel být vyloučen. Rozhodčí Ondřej Pechanec, jehož výkon chválil i trenér Priske, po konzultaci s videokolegou vylučoval.

Slavii však přesilovka nepomohla. „Občas jsme to obehrávali, místo abychom dali míče dovnitř,“ litoval Trpišovský.

Proto utkání došlo k remíze. K titulu má dál (o dost) blíž Sparta.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Vindahl – Vitík, Panák (46. Sørensen), Krejčí ml. (C) – Preciado, Kairinen, Laçi (70. Solbakken), Ryneš (70. Wiesner) – Birmančević, Kuchta (46. Olatunji), Haraslín (78. Tuci). Hosté: Staněk – Vlček (75. Tomič), Holeš, Zima – Douděra (68. Provod), Masopust (87. M. Jurásek), Oscar, Bořil (C) – Jurečka (75. Van Buren), Chytil, Schranz (46. Diouf). Náhradníci Domácí: Vorel, Surovčík, Sørensen, Vydra, Wiesner, Mejdr, Sadílek, Solbakken, Karabec, Tuci, Olatunji Hosté: Mandous, Sirotník, Ogbu, Tijani, Tecl, Van Buren, Diouf, Provod, Tomič, Zmrzlý, Jurásek Karty Domácí: Vitík, Kairinen, Preciado (č), Priske, Birmančević Hosté: Schranz, Vlček, Zima, Masopust Rozhodčí Pechanec – Nádvorník, Hájek Stadion epet Arena, Praha

Klíčové momenty zápasu

