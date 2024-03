Baník získal body, ale ztratil útočníky. Bude to velice složité, tuší Hapal

Jako v Mladé Boleslavi… Když je Baníku a jeho kouči Pavlu Hapalovi nejvíc zle, zabere venku. Ve Zlíně rozhodl nástřel beka Jana Jurošky do šestnáctky na Abdullahiho Tanka, který bez teče zapadl k zadní tyči. Nemuselo to skončit 0:1, ale třeba 0:5. Hosté ve druhé půli pálili jednu šanci za druhou, vynikal v tom Tanko. „Zápas jsme odmakali, odjezdili. Ale z toho, že jsme nerozhodli dřív, jsem zklamaný,“ doznal kouč Pavel Hapal. Druhá věc, která mu vadila? Pro příští kolo se Sigmou se vykartovali Tanko s Adediranem.

Démon Stanislav Dostál se stavěl na hlavu, zneškodnil dvě sóla Abdullahiho Tanka, zázračně sebral balon Quadrimu Adediranovi, který se chystal zakončit do prázdné brány. „Podal excelentní výkon,“ ocenil zlínský trenér Bronislav Červenka. „Baník hrál výborně, organizovaně. Ale od nás to bylo málo. Nelepilo nám to,“ doplnil Dostál.

Nezmar Joss Didiba už na konci sotva pletl nohama, balon mu mezi nimi skákal, přesto se s ním vydal na křídlo, odkud z posledních sil poslal do vápna centr. Gólman a stoper drželi naději unaveného Zlína na bod. Rozplynula se. „Z naší strany to nebylo moc dobré. Neměli jsme jiskru. Zápas nám nevyšel běžecky, ani v hlavě. Baník byl lepší,“ uznal kouč Bronislav Červenka.

Rozhodujícím momentem atraktivní bitvy se stala nenápadná akce z 33. minuty. Je jasné, že obránce Jan Juroška z pravé strany nestřílel. Prostě jen posílal před branku přihrávku na nabíhajícího Tanka. Ten ji minul a balon proletěl až k zadní tyči. Brankář Dostál mohl jen bezmocně pokrčit rameny. Kopíroval Tankův pohyb, čekal, že do míče píchne nohou. Těžko mohl reagovat lépe. Vadilo mu, že měl Juroška tolik prostoru k centru. „Nevím, na co jsme se spoléhali,“ povzdechl si Dostál.

Hosté měli lepší příležitosti. A? Nakládali s nimi zoufale. Mimo mladíka Matěje Šína primárně Tanko, na jehož rychlost domácí zadáci nestačili. Dvakrát uháněl úplně sám na Dostála, jenž je v soubojích jeden na jednoho možná nejlepší v lize. V prvním případě proti útočníkovi vyběhl až na hranici vápna a jeho střelu vyrazil. Poté vystihl jeho kličku a dostal ho do ostrého úhlu. „Určitě měl aspoň jedno sólo proměnit,“ připustil Hapal. „On se v těch situacích objevuje dost často. Má jich tolik, že kdyby je všechny proměňoval, byl by určitě nejlepším střelcem ligy. Musím se ještě podívat, jak to řešil,“ dodal.

Za Tankovým prázdným gólovým účtem z nedělního odpoledne je také precizní práce holohlavého gólmana Dostála, který čněl s neúnavným stoperem Didibou jako maják nad spoluhráči. Těm po středečním poháru s Libercem odcházely síly, v zápase ani jednou netrefili přímo Letáčkovu branku.

Šance? Spíš náznaky. Vukadin Vukadinovič měl nabito, ovšem překopl i tribunu. Balon skončil někde za ní na silnici anebo možná až v řece Dřevnici. Nejblíže vyrovnání nakonec byla hlavička střídajícího Jakuba Černína, i ta ale přeletěla břevno. „Byl to náš nejhorší domácí výkon pod mým vedením,“ nezapíral Červenka. „Je nemyslitelné, abychom nechávali tak otevřené prostory. Asi jsme to chtěli otočit nějakým rizikem,“ nechápal zlínský kouč.

Vítězové se po výpadku s Bohemians (1:1) výsledkově chytli. Jejich hra měla drajv, středopolař Tomáš Rigo ostřeloval Dostála z dálky. Obrana zvládla uskákat souboje s vysokými hráči soka, kteří vyrazili do boje ve druhé půli. „Domácí už hráli vabank,“ postřehl Hapal. „I když jsme v té fázi zápasu moc neoplývali výškou, zvládli jsme to a soupeře jsme k žádné šanci nepustili,“ chválil.

Před sobotním duelem s Olomoucí musí vyřešit nedostatek v útoku. Při absenci Adedirana a Tanka podle všeho nastoupí jeden z dua Klíma, Kubala. Oba už po zranění začínají s tréninkem. „Z někoho útočníka uděláme, ale bude to pro nás velice složité,“ tušil trenér.