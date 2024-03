Staněk jako součást plánu Slavie. Slyšel pískot, v krizi ho drželi parťáci

Před nedělním derby šlo o hlavní téma. Do brány Slavie jde Jindřich Staněk! Jindřich Trpišovský se svými kolegy sáhli k překvapivému tahu. Poprvé v lize instalovali do brány zimní posilu z Plzně. Reprezentační brankář po vyléčení svalového zranění šel na Spartě do rizika. Proti největšímu rivalovi to Staňkovi ulehčili pozorně bránící spoluhráči. Dlouho nečelil jediné střele, ale pomáhal plnit taktický plán a dobře se zapojoval do rozehrávky. Při remíze 0:0 si zapsal důležité čisté konto.