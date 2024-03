Experti: Trpišovského autobus? Slavia na Letné trochu jako v Barceloně

Účel světí prostředky, řekli si zjevně kouči pražských „S“ před ligovým derby. A tak se na Letné v utkání 23. kola FORTUNA:LIGY mezi Spartou a Slavií zrodila bezbranková remíza. „Hrálo se o hodně, v podstatě o celou sezonu. Byl to tuhý boj,“ hodnotil duel ve studiu iSport.cz Jiří Saňák, čerstvě hlavní trenér olomoucké Sigmy. „Jindřich Trpišovský to dnes měl postavené na defenzivě, u Sparty tomu bylo podobně,“ přidal svůj pohled Richard Dostálek, jenž v minulosti sám slávistický dres oblékal.

Situace v tabulce byla před utkáním jasná. Pokud Sparta naváže na pohárový skalp úhlavního rivala z Edenu (3:2 po prodloužení), prohloubí se propast mezi oběma „S“ na sedm bodů. „Pokud by Slavia prohrála, byl by v podstatě titul Sparty. Hrálo se tedy o hodně, o celou sezonu,“ mínil Saňák.

Trenérský štáb „sešívaných“ přistoupil k duelu s podobnou premisou. „Byl to pragmatický fotbal, Slavia hrála v hustém středním bloku, moc toho Spartě nepovolila. Kloubou dolů, dlouho se nikomu nepovedlo takhle pohlídat sparťanská křídla,“ dodal. Dostálek souhlasil: „Trpišovský to dnes měl postavené na defenzivě, u Sparty tomu bylo podobně. Chyb dnes moc nebylo, hlavní záměr byl neinkasovat.“

Trpišovský tak do jisté míry ustoupil od svých zavedených pořádků. Jen na lavičce nechal Igoha Ogbua, jenž chyboval v pohárovém derby, když pustil Victora Olatunjiho do úniku. „Hráči Slavie dnes bránili v nižším bloku, než jsme zvyklí. Trochu mi to připomnělo zápas na Camp Nou,“ dal Saňák vzpomenout na památný duel na hřišti Barcelony, odkud slávisté odjížděli se stejným výsledkem 0:0.

„Slavia zkrátka nechtěla prohrát. Vyloučení pro ni přišlo pozdě, kdyby měla více času, možná by i vyhrála,“ upozornil Dostálek na zkrat Angela Preciada, který po střetu s Janem Bořilem nesmyslně kopl slávistického kapitána do nohy. „Jasná červená, je vidět, že je to horká krev. I v minulém ligovém derby měl být vyloučen. Hloupost, není co řešit,“ hodnotil Saňák.

Dostálek pro změnu vyzdvihnul Bořilův výkon: „Zvládl utkání jak takticky, tak fyzicky. Vyprovokoval sice Preciada, ale on sám emoce udržel. Navíc měl přínos i pro defenzivu.“

Oba soupeři se už ale musí soustředit na tuhé boje v Evropské lize. Spartu čeká domácí duel s Liverpoolem, Slavia se v Miláně postaví místnímu AC. „Věřím, že jeden z nich postoupí,“ přeje si Saňák.