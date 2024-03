Rakušan s policií: Ploty ze sektoru hostů můžou pryč. Od nové sezony

Vedení českého fotbalu se dnes sešlo s ministrem vnitra Vítem Rakušanem a zástupci policie. Shodli se na úpravách předpisů pro zabezpečení sektorů hostů na stadionech. Nově by kluby mohly mít možnost odinstalovat ochranné ploty před sektory pro fanoušků hostů, tak jak to před rokem učinila pražská Slavia, která je tam ale v únoru musela vrátit. Úprava by platila od začátku nové sezony. V tiskové zprávě o tom informovaly Fotbalová asociace ČR (FAČR) a Ligová fotbalová asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže.