Debaty kolem Sigmy mě trápí. Saňák o přání Jílka i požehnání od Brücknera

V tomto týdnu jste se stal hlavním trenérem Sigmy. Překvapilo vás to?

„Ano, bylo to překvapení, nečekali jsme to. Odehrálo se to během minulého pondělka, rychlý spád událostí.“

Jak jste si konec vyhodnocovali s Václavem Jílkem? Řekl vám, ať si angažmá zkusíte?

„Tak to víceméně bylo, když přišel od vedení, že to mám dočasně vést já, k čemuž mi popřál a řekl, ať to dělám. Situaci, do jaké jsme se dostali, jsme si vyhodnocovali celou dobu, takže vlastně vím, co nás trápilo a co jsme se snažili zlepšit, abychom přerušili tu šňůru. Teď si pro to musíme jako Sigma dojít, ale minimálně musíme tak učinit opravdu každým soubojem a každým zápasem. Z dlouhodobého hlediska je to spravedlivé, prostě se nám to nepovedlo jako týmu, je to normální vývoj a bohužel Venca musel skončit.“

Po zápase jste se snažil hodnotit věci do pozitivna. Do pozice jste přišel z role asistenta, jak jste se snažil pracovat s tím, že je potřeba, aby hráči přepli v hlavách?

„Je to zcela jiná role. Když je člověk asistent, je trenér, snaží se dbát na tréninkový proces a rozvoj. Jako hlavní trenér máte zase trochu jiné úlohy. Musíte manažerovat, snažíte se pomoci hráčům, kteří nehrají, realizačnímu týmu, řídíte to. To, že jsem byl pozitivní, vyplývalo z toho, že jsem opravdu viděl to, co jsme chtěli vidět. Samozřejmě to není vyladěné, ale dbal jsem na to, abychom se opravdu snažili pomoci hráčům, dostat ze sebe tu energii, protože bez ní, bez vášně a nasazení to prostě nejde. A v posledních zápasech se nám to prostě nedařilo.“

Vzhledem k tomu, že jste do zápasu nasadili techničtější typy hráčů, dá se to popsat jako návrat k dřívější olomoucké identitě?

„Nebavili jsme se o tom, že bychom chtěli hrát techničtěji. Naopak jsem třeba dostal otázky na vysokou obranu, myslím, že jsme reagovali trochu na Bohemku, protože jejich halvbeci jsou vysocí, soubojoví a nepříjemní. Taková je celkově Bohemka. Ale skladba mužstva je taková, že jsou tam techničtější hráči. Chceme zkrátka, aby se každý hráč cítil co nejlépe a dokázal podat co nejlepší výkon. A ten se neskládá jen z technických aspektů, to bychom v Česku neuspěli ani ve druhé lize. Soubojovou stránku musíme zlepšit a víc na ni dbát. Vykašlat se možná na to, že se nám nedaří. Jinak z toho není cesta ven, proto jsem pozitivní a věřím, že si to udržím.“

Vnímal jste na druhou stranu i diskuzi okolo Sigmy, která panovala v minulém týdnu? A máte pocit, že jste potřebovali v celém klubu trochu pročistit vzduch?

„Samozřejmě jsem diskuzi vnímal. A nejen teď, vnímám ji celou dobu. Je to celé o hodně zvláštní deziluzi. Já nechodím v botách vedení klubu a jiných lidí a nechci to na někoho hodit. Mít nějakého viníka je strašně jednoduché a myslím, že je to spíš otázka komunikace. Pročistit vzduch nebylo vůbec potřeba, co se týče Venci nebo něčeho. Debaty kolem Sigmy mě trápí, stejně jako hodně lidí. Podle mě to nikam nevede.“

Co tedy s tím?

„Podle mě je lepší si sednout ke stolu a říct si, kdo co má dělat, než to řešit někde jinde. To je třeba problém atmosféry kolem Sigmy. Řekli jsme si i v klubu, že musíme začít makat společně. Myslím, že klub nikomu nedluží. Co se týče hráčů, funguje to, máme nějaké možnosti, nemáme majitele, sportovní vedení musí za poslední dobu prodávat hráče, aby ligový fotbal byl v Sigmě dál, protože tu není nějaký velký sponzor. Ale myslím, že kdybychom se bavili s vedením klubu, s Laďou Minářem a ostatními, ten by řekl, jak je to z jeho pohledu složité. Určitě je to složité i z pohledu fanouška, když se na to dívá. Protože fanoušek v Olomouci je náročný po letech pana Brücknera. A za další chce taky třeba odpovědi. Za mě je to strašně důležité, teď spíš možná nastala diskuze a trochu pochopení na všech stranách, protože tohle za mě nikam nevede.“

Mluvil jste o Karlu Brücknerovi, se kterým jste měl možnost se v týdnu setkat. To bylo plánované, nebo to vyplynulo i ze situace, že jste se s ním chtěl potkat předtím, než povedete první zápas?

„Ne, to vůbec nebylo plánované. Už jsem byl po sprše po tréninku, když mě volali z vrchu, abych si nahoru přišel pro požehnání. Pana Brücknera jsem na stadionu neviděl, ale v jeho útrobách se udělala krásná zeď s obrazy tří trenérských legend, kde jsou pánové Brückner, Máčala a Uličný. Lidé z klubu chtěli panu Brücknerovi ukázat tenhle obraz. Při té příležitosti mě zavolali, tak jsem se rychle oblékl a mazal nahoru. Málem jsem se rozklepal, když jsem pana Brücknera viděl, protože je to prostě osobnost a má auru. Bylo to pro mě opravdu skvělé setkání.“