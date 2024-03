Kostlivci z Olomouce? Redaktor Sportu odpovídá vedení Sigmy

Olomouc se ve svém prohlášení ohrazuje proti tvrzením, že jsou na Andrově stadionu problémy a kostlivci. Podle našeho mínění však fungování Sigmy v současnosti provází řada minimálně velmi zvláštních postupů a okolností.

V první řadě nám přijde varující personální odliv dlouholetých zaměstnanců klubu. Dle našich informací a svědectví, která jsme získali, je mnohdy spojen s toxickou atmosférou, pošramocenými mezilidskými vztahy a v některých případech i momenty hraničícími s pracovní šikanou.

Redakce má k dispozici výpovědi několika lidí, kteří museli skončit proto, že už dál nebyli schopni zvládat psychický nátlak uvnitř klubu. Mnohým se ozvaly nebo vrátily zdravotní problémy, které léčí dodnes. Nechtějí být jmenovaní, ale nemají problém svědčit o poměrech v Sigmě.

„Jednalo se o sprosté, nevybíravé chování, urážky, dehonestování, cílené útoky,“ popisuje jeden z dnes už bývalých zaměstnanců. Stres z bossingu ze strany sportovního manažera Ladislava Mináře mu vyvolal zažívací potíže.

„Gradovalo to. V tom posledním období už jsem ráno zvracel, než jsem odcházel do práce, protože jsem věděl, co mě na stadionu bude čekat. Nedalo se to vydržet. Teď jsem šťastný člověk,“ dodává.

Samovolné tykání

Ladislav Minář je v mnoha ohledech mužem, který k nezdravé atmosféře uvnitř i kolem klubu významně přispívá. Nejenže opakovaně nerespektuje kompetence a pravomoci trenérů a podrývá jim autoritu před mužstvem, ale dehonestuje Sigmu i svým chováním.

Že se Ladislav Minář redaktorovi deníku Sport a webu iSport.cz Michalu Kvasnicovi rozhodl už před lety sám od sebe jako jedinému z olomouckých novinářů tykat všude včetně tiskových konferencí, jen dokresluje, jakým způsobem demonstruje svou moc.

Klub ve svém vyjádření píše, že deník Sport poškozuje klub u veřejnosti a stávajících partnerů. Pravdou je, že funkcionáři tradiční značku poškozují sami.

Velkou roli v tom hraje i alkohol na pracovišti, další veřejně známý trabl. „Běžná věc doma i venku,“ shodují se jak bývalí zaměstnanci i hráči Olomouce, tak lidé z ostatních klubů ze všech koutů republiky, kteří mívají tu čest Mináře potkávat během zápasů.

A to včetně sponzorů. Ti mají, jak nám nyní sami potvrdili, dodnes v paměti Minářovy výlevy u hotelového bazénu v Seville před odvetným utkáním play off Evropské ligy. Anebo ve VIP prostorech vítkovického stadionu v Ostravě v červenci 2022, kdy ho kolegové před zraky ostatních museli na toaletě vracet do provozuschopného stavu, aby ho mohli alespoň odvést do auta a naložit směr Haná. Vyprávět by mohli i v Plzni, v Mladé Boleslavi a jinde.

Když Minář na pozápasové tiskové konferenci v prosinci 2021, sedící v první řadě v podroušeném stavu, nesrozumitelnou artikulací vyzval slávistu Lukáše Masopusta, ať se přizná, že před vítězným gólem Jana Kuchty hrál rukou, tisková mluvčí jej radši před zraky všech odvedla do kanceláře.

Atmosféru v klubu pak ještě zhoršuje občasné vyhrožování hráčům (například loni v létě Ondřeji Zmrzlému), že v případě neprodloužení smlouvy už za áčko nenastoupí.

Dalším významným problémem městského klubu je styl, jakým se prezentuje směrem k fanouškům. Jestliže v mnoha ligových klubech prožívá tato oblast renesanci, na Hané to neplatí. Marketingový úsek několikrát přišel s nápady na akce pro své příznivce, často však u Ladislava Mináře nepochodil. „Zdůvodnil nám to tak, že na něj lidi stejně jenom řvou, ať skončí, takže si nic nezaslouží,“ přidává ex-pracovník.

Návštěvnost tak klesá, PR navzdory rostoucímu počtu externistů oproti minulosti rovněž chřadne. O Sigmě ve městě příliš nevíte, zatímco hokejoví „kohouti“ na vás vyskakují odevšad. Přitom ve stotisícové metropoli se koná spousta zajímavých událostí, kde jsou prezentovány sportovní oddíly.

Příklad? Velká akce na konci loňského srpna ve Smetanových sadech. Hokej, florbal, basketbal, hokejbal, judo, box, karate, sokol, baseball, bojové sporty, šermířství, tancování, judo, atletika, gymnastika... Přítomen byl vzorek snad všech pohybových aktivit, které ve městě existují. Kluby vábily rodiče i děti do svých řad. Ať už pasivně do ochozů či aktivně na led, palubovku či hřiště.

Jako jediný chyběl fotbal a jeho největší zástupce v celém kraji. Žádný nábor nadějí, žádný boj o fanoušky. Žádný stánek, kde by brigádnice se zraněnými hráči lákali veřejnost na Andrův stadion. Obchodní manažer Ladislav Crhák absenci omlouval tím, že v říjnu čeká Sigmu větší a prestižnější sólo akce. To se sice stalo, ale při pohledu na prázdné sektory se dvěma pravidelně zavřenými tribunami by bylo dobré využít každou významnou příležitost.

Hubník odvypráví, jak si návrat „užil“

Klub fanoušky ztrácí i kvůli tomu, že s nimi občas nehraje fair hru. Ekonomický manažer Jiří Ficner jim například před časem tvrdil, že klub žádný majetek rozprodávat nebude. Přitom už v té doby bylo zřejmé, že se tak děje. Čas to samozřejmě potvrdil, viz stadion i areál kolem něj včetně hřiště s umělou trávou, šaten a dalších pozemků.

Z úst Mináře zase fanoušci slyšeli, že se transfery klíčových hvězd do velkoklubů v žádném případě neuskuteční bez hráčské kompenzace. Václav Jemelka je v Plzni, zatímco z Viktorie na Hanou žádný stoper nedorazil. Slibem ale nikdy nezarmoutíte.

Dusno v klubu panuje i kvůli zasahování Ladislava Mináře do soukromí některých členů realizačního týmu. Dva z nich byli Minářem tvrdě zkritizování za to, že si ve svém osobním posezonním volnu dovolili odjet na letní rekreaci do Španělska s již bývalým koučem A-týmu Radoslavem Látalem. Šéf to nepovažoval za loajální, protože Látala po konci smlouvy zrovna střídal staronový Václav Jílek. Tak to dal masérovi s trenérem gólmanů po návratu pořádně pocítit.

Ex-kapitán Roman Hubník ve své připravované knize nejspíš rovněž odvypráví, jak si comeback domů po letech v Plzni „užil“. Těšil se na pohodu, končil ponížený arogantním bossem. Nelze se proto divit, že kvůli Minářovi nedávno odmítl Jílkovu nabídku stát se asistentem po Milanu Kerbrovi.

Že v klubu není vše košer, dokresluje i scénka s útočníkem Ismarem Tandirem. Ten byl naoko vrácen do tréninku s áčkem a rychle nafocen klubovým fotografem, aby záležitost neřešila UEFA a předsedkyně České asociace fotbalových hráčů Markéta Haindlová z důvodu neplnění profesionální smlouvy. „A to ještě fotograf dostal vynadáno za to, že přišel z kanclu pozdě, protože jednotka už ukončila a snímky nebyly podle vedení důkazem v ideální kvalitě,“ vzpomíná další svědek.

„Chování ke mně bylo od začátku nepřátelské. Postupem času jsem zjistil, že jejich záměrem bylo, abych nedostal vůbec šanci a aby mě zničili. Dal jsem nějaké góly v béčku nebo poháru, ale stejně jsem nedostal šanci. Vypadl jsem i z tréninku, proto jsem si všechno dokumentoval. Manželka mě nahrávala, jak jsem mimo kolektiv, jak běhám sám, jak plním individuální plán. Už to dál nešlo vydržet, řekl jsem, že končím,“ povídá Tandir.

„Pořád mám k dispozici videa, která jsem předal právníkovi a agentovi, ať to řeší. Byli v šoku. Pak Sigma zjistila, že mám důkazy, a znervózněla. Proto mě najednou zavolali zpátky do áčka, kde jsem po dlouhé době viděl balon. Dostal jsem fejkové tréninkové triko, které nebylo moje, bylo na něm i jiné číslo. Ale musel jsem si ho obléct, absolvovat nějaké přihrávkové cvičení, aby mě rychle vyfotili, jako že se připravuju normálně s A-týmem. A pak se jelo zase dál...“ doplňuje bosensko-americký forvard.

Jemelkovi přišel jiný návrh smlouvy

Své ví i Jemelka. Před hostováním v Leuvenu byl s Minářem a sekretářem Adamem Košařem domluven na ročním prodloužení smlouvy se Sigmou, ale těsně před podpisem hostování v Belgii mu mailem přišel k podpisu kontrakt delší o dva roky. Jemelka se ozval, zda nejde o překlep. „Jestli se ti to nelíbí, tak se vrať,“ bylo mu odpovězeno. Chtěl zkusit zahraničí, takže samozřejmě kývl.

Jakubu Pokornému pro změnu management zatajil, když korejský Gwangju poslal na Hanou druhou vylepšenou nabídku, kterou se mohl lukrativně zajistit. Ve finále se Košař stoperovi omluvil, když byl s informací konfrontován. I za to, že Pokornému před utkáním v Liberci v souvislosti se zájmem z Asie vyhrožoval, že jestli udělá chybu, vyžere si to.

Jasná také není celková sportovní koncepce tradičního klubu. Ten v posledních letech prodal výborné hráče za zhruba dvě stě milionů korun. Zároveň však rozprodává majetek a kádr není adekvátně posilován.

Hráči profesionálního B-týmu si pak dokonce hradí letenky na soustředění do Turecka, chátrá zázemí mládežnického areálu v Řepčíně, zrušil se podcast SigmaJede, snižuje se počet odchovanců v áčku, zatímco do něj zvláštním způsobem nakoukli neprověření Venezuelané a další cizinci.

Scoutingu (jestli se tomu tak dá vůbec říkat, protože posily si většinou hledají sami trenéři) utíkají z nedalekého Prostějova talenty typu Vasila Kušeje nebo Davida Juráska. Fotbalisté prosí agenty, aby jim sehnali angažmá jinde. A to i ve chvíli, kdy se relativně daří. V dusné atmosféře vydrží dlouhodobě jen velmi otrlé povahy, srdcaři na sklonku kariéry či vyložení flegmatici.

O tom, že ekonomická kondice není ideální, svědčí i záležitost ohledně schválené několikasettisícové dotace pro ženský oddíl z loňského podzimu. Ponechme stranou, že jste možná dosud nevěděli o ženském týmu, protože se mu nedostává podpory ani prezentace. Teď řešme finance, které dámám náležely. Dočkaly se jich až po upozornění.

„Bylo nám řečeno, že v oddíle se peníze potřebovaly jinam a že nám budou vráceny,“ říká přímý účastník, jenž kauzu, která se nakonec definovala jako půjčka, řešil. „Vysvětlili jsme si to. Ale kdybych se neozval, tak se asi dodneška nic neděje,“ pokračuje.

A jsou tady i další zvláštnosti ve fungování současné Sigmy, které vyvolávají řadu otázek.

Proč byli někteří zaměstnanci zničehonic žádání, aby fakturovali polovinu práce na spolek a polovinu na akciovou společnost, když do té doby vždy fakturovali jen akciovce?

Proč jsou někteří zaměstnanci z technického úseku vídáni v pracovní době při obstarávání nemovitostí (bývalým i současným) zaměstnancům klubu, když to absolutně nesouvisí s fotbalem?

Proč je Společenství vlastníků jednotek Jižní tribuna Androva stadionu, kde je klub členem výboru, v soudním sporu s Jiřím Kubíčkem ohledně vyúčtování za rok 2021 a 2022?

Problémů, chcete-li kostlivců, je zkrátka kolem Sigmy spousta. A je především v zájmu klubu, aby je začal ze zatuchlých skříní Androva stadionu vymetat. Sigmě a jejím fanouškům bychom přáli, aby se to co nejdříve povedlo.