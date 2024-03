Jarábek: Adeleke se snad šetří na Africký pohár. Třetí penalta? Smůla

Zápas rozhodla penalta. Jak jste situaci viděl?

„Věděli jsme o síle Liberce směrem dopředu. Mají velký potenciál. Dařilo se nám ale v defenzivě toto zvládat. Pak ale přišla penalta. Předtím tam měl pro nás být odkop od brány, ale rozhodčí měli jiný názor. Takže pak pokutový kop. Štěstí nám teď prostě nepřeje.

Liberec - Karviná: Mikula pálil do ruky Bergqvista, penalta! Video se připravuje ...

Cítíte tedy po utkání křivdu?

„I rozhodčí jsou jen lidi, ale je to zlomová situace. Kdyby z toho nebyl gól, nikdo to neřeší. Hoši v kabině mi říkali, že křivdu cítí, ale nedá se nic dělat. Bylo to zahráno, měli jsme tam dobré postavení, ale chyběla agresivita. Fotbal je o momentech a dnes to hrálo proti nám. Musíme se zlepšit v ofenzivní fázi. V předfinálce to bylo špatné.“

Martin Doležal dnes odehrál 300. zápas v lize. Co na tuto metu říkáte?

„Martina znám odmalička. Chvíli jsem s ním pracoval i na Slovensku ve Zlatých Moravcích, kde hostoval z Olomouce. Rychle se ale vracel zpátky ještě za Zdeňka Psotky. Jsem rád, že v týmu takového srdcaře mám. Abych řekl pravdu, tak jsem ani nevěděl, že je na pokraji takové mety. Má bohužel dlouhodobé problémy s kolenem, ale on nám ještě na jaře pomůže, věřím tomu.“

Je útok ten hlavní jmenovatel špatných výsledků?

„Cítím, že je na týmu deka. Nemáme rozdílové hráče. Doležal byl zraněný a pořád se s tím pere. Nejlepší střelec se čtyřmi góly Adeleke sedí na lavičce. Změnili jsme systém, kdy hrajeme na dva útočníky, ale zatím nám to body nepřineslo. Výkony nejsou špatné, co se týče bojovnosti a nasazení, ale neskórujeme.“

Proč tedy Adeleke nastoupil až po hodině hry?

„Viděli jste to, proč začínal na lavičce. Nejsem s ním spokojený, protože jako čerstvý hráč musí do unavené obrany sprintovat, musí napadat. Teď mi připadal, že se snad šetří na Africký pohár, který pokud vím, tak už se dohrál.“

Při poslední šanci Ivána mnoho hráčů kleslo k zemi jako jeden muž. Je v týmu pořád jednota?

„Myslím, že v tomhle není problém. Tým je semknutý, i když se jedná o kosmopolitní kádr. Drží za jeden provaz. Neviděl jsem snad jediný odfláknutý souboj, bylo to týmové. Z tohoto pohledu je to v pořádku.“

Na jaře jediný získaný bod. Jak vnímáte svou pozici?

„Z angažmá v Černé Hoře jsem přišel s tím, že chci Karviné pomoct. Vím, že je to výsledkově momentálně špatné, ale nevím odpověď na vaši otázku. Uvidíme, co udělá vedení. Věřím, že mám mužstvu co dát. Boj o záchranu je prostě těžký.“