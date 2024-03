Pět důvodů kolapsu Sparty: bolavé srdce, (ne)střídání, chyby či Krejčí

Priskeho pozdní reakce

Ne, nelze říct, že Sparta naskočila s druhou garniturou. Defenziva byla vlastně klasická, na levém wingbeku naskočil Matěj Ryneš, muž reprezentačních ambicí. Ve středu Qazim Laci, jeden ze základních kamenů. S ním tedy Lukáš Sadílek, ale přes jeho odsun ze základu jde pořád o člena reprezentace. Ano, napravo scházel Angelo Preciado, Tomáš Wiesner není v tuto chvíli dostatečná náhrada. V útoku Lukáš Haraslín (nejlepší střelec), Victor Olatunji, hrdina pohárového derby, a Adam Karabec.

Opravdu těžko lze namítnout, že Brian Priske složením sestavy zápas podcenil. Na druhou stranu se čekala jeho rychlejší reakce na zpropadený průběh. V poločase se však neudála žádná změna, to bylo nečekané. Vždyť třeba nedávno na Slovácku trenér sáhl do složení už o pauze. „V poločase jsem uvažoval, zda nebudu střídat,“ přiznal kouč.

Neudělal to – a přišly další rány. Druhá branka a vyloučení kapitána Ladislava Krejčího. Pak sice změny přišly, jenže už bylo pozdě. Dřívější zásah do sestavy by byl na místě.

57 - V této minutě poprvé Priske v Plzně střídal. Stav byl už 2:0 pro domácí.