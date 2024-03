Obr Černín: Ze stopera je nejlepší útočník Zlína. Půjde trvale na hrot?

Ve druhé lize v Líšni si Jakub Černín post útočníka párkrát zkusil. Primárně je stoper, jehož prací je protihráče zastavovat. Ve Zlíně však vidí, že odchovanec Zbrojovky může být velmi platný i jako hroťák, rozbíječ obran a dominátor ve vzdušných soubojích. Takže příště rovnou dopředu? „Musíme nad tím popřemýšlet,“ sdělil trenér Bronislav Červenka.

Co na to obojživelník Černín? „Neříkám, že to není nic pro mě, ale záleží, v jakém zápase. Pokud půjde o udržení balonu, to by mi asi vyhovovalo. Ale na nějaké záběhy za obranu asi moc ne,“ reaguje. Proti „klokanům“ se prodral ke gólovému centru na Antonína Fantiše a zásadně přispěl k tomu, že Zlín dokázal dohnat dvoubrankové manko. „Stopeři Bohemky byli oproti mně malí, takže jsem souboje jakžtakž uhrával a prodlužoval balony. Sedlo mi to,“ připustil.

Když před korekcí na 1:2 odhodil na půlce Milana Ristovského, hosté se bouřili. Podle nich zlínský dlouhán fauloval. „Bál jsem se, že se k tomu VAR vrátí a bude to faul,“ přiznal s tím, že se z jeho pohledu o nedovolený zákrok nejednalo.

Ke konci mohl dokonce vystřelit domácím tři body. Nártem těsně minul. „Před zápasem bych byl z remízy určitě zklamaný, ale po takovém vývoji jsme za bod i rádi,“ uvedl stoper-útočník, jenž se nenápadně propracovává do role důležitého člena Červenkova kádru. Ať už v útoku či v obraně.

Oba celky drží nepříjemnou sérii bez výhry. Bohemians nezvítězili desetkrát v řadě, Zlín čtyřikrát. „Máme teď problém udržet čisté konto a jít do vedení. Pořád dotahujeme, přitom bychom mohli dávat daleko víc gólů. Na druhou stranu kluci mají sílu, dokážou se semknout a začnou hrát trošku líp. Do inkasovaného gólu jsme pasivní,“ vystihl kouč Červenka, jehož soubor drtí příval absencí.

O víkendu scházelo sedm borců (Rakovan, Didiba, Janetzký, Tkáč, González, Natchkebia, Žák). Z rozličných důvodů. Lehce zraněný Gruzínec Zviad Natchkebia si odjel vyřídit víza, Jakub Janetzký byl v trestu za karty a ostatní jsou na marodce. Nicméně David Tkáč a Filip Žák už začali s tréninkem, po repre pauze se má vrátit i lídr Joss Didiba. Svalové potíže zatím na jaře vůbec nedovolily nastoupit Pablovi Gonzálesovi. „Na desítce to leží na Tomovi Slončíkovi a někdy je toho na něho možná moc. Zápasy se kumulují a kolikrát nemá takovou šťávu, jakou měl předtím,“ řekl trenér. „Některým hráčům teď chybí svěžest, kondice, agresivita v běžeckých věcech,“ dodal.