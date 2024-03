Sparta po Hradci: úžasný první blok i spálené šance. Pauza je nutná

Zpátky na vítězné vlně. Sparta si po těžkých týdnech poradila s Hradcem Králové 2:1 a pořád drží první místo v tabulce. Proti Východočechům se v dobrém světle předvedl rodák z Pardubic Jan Kuchta, i tak ale reprezentační pauza letenským prospěje. Co ukázal nedělní zápas?

Letenští vedou ligovou tabulku o bod před Slavií, po reprezentační pauze jedou do Českých Budějovic, které jsou znovu poslední.

Sparta absolvovala jedenáct zápasů za posledních pět týdnů. Sestavou kvůli programu výrazně rotovala, aby zátěž rozložila mezi co nejvíc hráčů. Přesto… „Ano, je zřejmé, že reprezentační pauza přijde vhod,“ řekl trenér Brian Priske. To potvrdil i Qazim Laci: „Vítáme ji jak hráči, tak realizační tým. Myslím, že přichází v pravý čas,“ zmínil albánský záložník.

Kuchta: reprezentační výkon?

Rodák z Pardubic Jan Kuchta prokázal, že na Hradec Králové umí. Stejně jako na podzim skóroval proti východočeskému týmu i v neděli. V tomto ligovém ročníku zapsal osmou trefu. Dělal servis křídelním hráčům a parťákovi Lukáši Haraslínovi připravil stoprocentní šanci. Podle deníku Sport se pak stal mužem zápasu. „Podal opravdu dobrý výkon, jsem za něj rád,“ řekl Priske na adresu sparťanského útočníka.

Zasloužil by si za něj reprezentační pozvánku? „Nikdy se nepletu do práce trenéra národního týmu,“ odmítl Priske odpovědět. Kuchta na pondělní sraz českého výběru nedorazí. Kouč Ivan Hašek ho nepovolal kvůli listopadové kauze Belmondo, po níž se okamžitě vrátil do přípravy se Spartou. Na EURO však údajně dveře má pořád otevřené. „Po pauze se vrátí silnější,“ věřil Priske.