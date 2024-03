Hráč, co nezná alibi: největší klenot Baníku se musí líbit i Rosickému

Doma Baník, venku Baníček. Přestože výsledky a výkony ostravského klubu v téhle sezoně necharakterizuje vyrovnanost, jeden hráč si vysokou úroveň drží víceméně stabilně. „Tomáš Rigo je suverénně největší klenot Baníku. Fakt jsem si jistý, že to je budoucí hráč jedné z TOP 5 evropských soutěží,“ říká na adresu komplexního záložníka v novém díle pořadu iSkaut redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica. „Mentálně výborný fotbalista, který do ligy naskočil, jako kdyby jí hrál deset let, a který navíc dává krásné góly,“ souhlasí Jiří Fejgl. „A i já jsem si jednou věcí jistý: takový hráč se musí líbit Tomáši Rosickému,“ dodává.

„Sparta by do rotace přesně takového borce potřebovala,“ míní Fejgl. Nebo se Tomáš Rigo, kterého minulý týden potěšila premiérová pozvánka do slovenské reprezentace, vrátí do Slavie, kterou zaujal už jednou? „Je to zrychlovač hry, není to jen posunovač balonu. Na útočné třetině hraje všechno dopředu, není to žádný alibista,“ vypočítává Rigovy přednosti Kvasnica.

„Asi nejvíc se mi na něm líbí jeho komplexnost,“ pokračuje redaktor deníku Sport a webu iSport.cz: „O něm nemůžeš říct, že to je typická osmička, šestka, desítka. On ti to krásně propojí všechno. Na rozdíl od hráčů jako Karabec nebo Ševčík ho nemusíš učit, že je důležité i bránit,“ zdůrazňuje Kvasnica.

Jak je to s případným návratem do Slavie?

Co se na Rigovi líbí Trpišovskému?

Jak dlouho ho Baník udrží?

Čím Rigo připomíná Schweinsteigera a čím Fabregase?

Hodil by se spíš do rotace Sparty, nebo Slavie?

Otazníky ve hře Tomáše Riga

Nejhezčí góly a akce baníkovského klenotu

Proč to ve Slavii zatím nevyšlo?

Podívejte se na VIDEO.