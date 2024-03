Liga očima fanoušků: Děsivá představa pro klokany i hanba na Anfieldu

Video se připravuje ... Základní část FORTUNA:LIGY pomalu spěje k vrcholu, před reprezentační přestávkou se odehrálo už 25. kolo. Sparta, Slavia i Plzeň po pohárovém čtvrtku bodovaly naplno, vítězství vybojoval také Baník v Pardubicích. Bohemians naopak nedotáhli k triumfu dobře rozehraný duel ve Zlíně... Jaká v táborech fanoušků předních českých klubů aktuálně panuje nálada? Projděte si tradiční sloupky.

SPARTA PRAHA Liverpool? Tragédie, ostuda. Náš výkon v prvním poločase s Hradcem možná ovlivnil stín Liverpoolu. Jak by také ne. Naše vystoupení, zejména venku, bylo tragické. Rezonují ve mně dvě slova: ostuda a hanba. Ostuda, že jsme prohráli tak vysoko, hanba za to, jaký jsme podali výkon. Místo toho, aby jím hráči zvýšili svoji tržní hodnotu, předvedli shakespearovskou tragédii. Nebudu se dále rýpat v otevřené ráně, ale dosud jsem nic takového za 65 let fandění naší Spartě nezažil. Dokonce ani v Bělehradě či Lyonu. Zpět však k FORTUNA:LIZE. Hradec nehrál špatně, my o něco lépe, zejména ve druhém poločase. Nejlepší z našich byl suverénně Qazim Laci, který založil akci před první brankou a téměř nechyboval. Na druhé straně velké množství spálených šancí není úplně dobrým vysvědčením. Chápu, že je třeba tento ročník dohrát se všemi hráči kádru, ale poté budou jistě odchody některých z nich na místě. Jenom průměrný výkon nemůže stačit, v Evropě už vůbec ne. Příště snad veseleji a bez dalších karetních hříšníků! MILOŠ KOLÁŘ. 73 let, fotbalový důchodce

SLAVIA PRAHA Jsme deset kroků k titulu Ani v odvetě s AC Milán se příznivec sešívaných neměl šanci dozvědět, jestli tým měl, nebo neměl na to si to rozdat s věhlasným soupeřem jako rovný s rovným. Po dvaceti minutách ukončil naděje na postup švédský sudí. Jsem rád, že ani v této situaci zápas neskončil debaklem a fanoušci na stadionu byli nakonec odměněni pěknou brankou Matěje Juráska. Porážka 1:3 není nic, na co by se mělo vzpomínat, z celého dvojzápasu v paměti ale možná přetrvá myšlenka, že kdyby se hrálo jedenáct na jedenáct, mohlo být vše jinak. Tři dny po loučení s Evropskou ligou přijel do Edenu Liberec. Na slávistech bylo vidět, že ještě nejsou v optimální kondici. Brzká penalta týmu nijak zvlášť nepomohla a Liberec měl větší šance než červenobílí. Staňkův „trojzákrok" proti Kulenovičovi byl fantastický, následoval ale poté, co se až trošku komicky nechal obehrát David Zima. Ten nebyl zdaleka jediným hráčem, který vypadal, že by raději odpočíval. Do konce sezony zbývá deset zápasů. Deset výher přinese titul, budou ovšem zapotřebí daleko lepší výkony. ONDŘEJ KREML. 41 let, vědecký pracovník

VIKTORIA PLZEŇ Postup a skvělá bilance, budeme prohánět Pražáky Tak tam poprvé v historii jsme! V Popeleční lize jsme se po velkém boji protlačili mezi posledních osm... statečných. Ani v téhle poslední lize již není slabých soupeřů, přitom ta bilance: čtrnáct zápasů, žádná prohra! To se s naším pralesním projevem zkraje sezony nedá srovnat. Tehdy jsem si fakt myslel, že to je konec. Doma tak páté místo a v Popeleční lize konec před skupinou. Naštěstí pan trenér prozřel, postupně nandal do sestavy mládí a mazáci pochopili, že místo nemají jisté. Na titul nás netipuji, ale prohánět Pražáky nám ještě půjde. Se Ženevou se všichni vydali až na krev a v Jablonci to ze začátku drhlo. On taky trávník je na nic a soupeř podceňovaný. Prostřídaná sestava to ale stejně vyhrála a těch před sebou se drží a dál držet bude. Jinak čtvrtek v hledišti: parádní atmosféra, super, nádherná chorea. A že na protivníkova gólmana přiletěl kelímek? Ano, byla to blbost, nicméně komedii s válením si mohl odpustit. Kdyby nám vynadal jako chlap, asi bych mu i zatleskal. Takhle se zachoval jako panenka. Čest královně Viktorce! KOVI. 56 let, koordinátor distribuce

BOHEMIANS PRAHA 1905 Takový zápas musíš dohrát! Dáš brzy gól, po přestávce přidáš druhý a hodinu máš utkání pod kontrolou. Na hřišti týmu, který hraje o přímého padáka. Navíc jsi tou dobou měl hrát přesilovku. Všechno ti hraje do karet, ale pak stačí jedna chyba, jeden nedůraz, běh zápasu se obrátí a všichni vědí, že z toho vítězství nebude. Pro fanouška po euforii obrovské zklamání a pro hráče další peří do deky, která se stává těžší a těžší. Pokud se chceš vyhnout záchranářské skupině, tak zápas jako ve Zlíně musíš dohrát, uválčit, dokopat. Zbývá pět kol. V nich máš obě „S" a to si řekněme, že bude sakra těžké. Tím pádem se dostáváš pod absolutní tlak a nutnost porazit doma Jablonec. Jak nemám repre pauzy v lásce, tak tentokrát ji vítám. Je čas doléčit šrámy, potrénovat a připravit se na zápas sezony. Musím říct, že po výjezdu do Norska by mě nikdy nenapadlo, že budu takto titulovat ligový zápas. Stalo se, protože nikdo z nás spodní skupinu hrát nechce, tam už se může semlít cokoli a představa, že se do posledních kol rveme o baráž, je naprosto děsivá. Klokani bojují! VÍT LUKEŠ. 31 let, živnostník