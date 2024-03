Trenér Bielan o Karviné: Srdce tady bylo vždycky, teď to musí bolet!

Nepočítal s tím, že by se záskok za odvolaného Juraje Jarábka u elitního týmu MFK Karviná protáhnul. Trenér Marek Bielan (52) se s kolegou Radimem Grussmannem po vybojovaném vítězství nad Českými Budějovicemi (2:1) vrátili k béčku, se kterým rok za rokem postupovali a také teď s ním jsou na špici MSFL. Klubové vedení je povolalo zpět. Společně s Lubomírem Vlkem, sportovním ředitelem klubu, mají sezonu dotáhnout do konce. A udržet klub ve FORTUNA:LIZE. Bielan věří, že se to podaří. „Srdce tady bylo vždycky, teď to musí bolet!“ burcuje nový kouč v rozhovoru pro klubový web.

S týmem a prostředím se seznamovat nemusí. Zná vše dokonale. „Já se tady narodil, bydlím v Karviné a pro klub pracuju 24 hodin denně,“ říká Bielan, který dřív za MFK i hrával. „Všechny kluky znám, vím, co v nich je, na co mají. Co jsou zač, jaký mají charakter. A říkám, že nás všechny čekají neskutečně náročné dva a půl měsíce, musíme se připravit.“

Jak jste vzal zprávu, že u prvního týmu zůstáváte?

„Je to velká pocta a svým způsobem i zadostiučinění. V klubu už nějaký ten rok docela dobře pracuju, tak mě těší, že mému realizačnímu týmu věří a dali nám důvěru do konce sezony. Abychom misi zakončili a zachránili v klubu první ligu.“

Potěšilo vás, že se hráči k této variantě přikláněli už po zápase s Budějovicemi?

„Klukům jsem po zápase v prvé řadě poděkoval. Tak by to mělo vypadat pokaždé, že i diváci ocení náročný a běhavý fotbal. Když jsem pak slyšel, že měli zájem nebo chtějí skoro všichni, abychom setrvali a zůstali, tak to bylo hezké. Ale říkal jsem jim, ať nic neřeší a nechají to na vedení. To je zodpovědné za chod klubu.“

Je pro vás velká výzva, zachránit ligu?

„To není výzva jen pro mě. Je to výzva pro celý klub, celý realizační tým. Nedělám v něm jen já, je nás tady pět, nevedu to já. Vedeme to my všichni dohromady. Na nás je, abychom se dali dokupy a připravili na každý zápas. Je tady třeba Michal Papadopulos, neskutečný fotbalista, jeho rady a klid nám všem dávají sílu do dalších bojů. Kdyby se to podařilo, byla by to nádhera. Nejde o život, stát se může cokoli. Kdyby se spadlo, tak se ctí. Pro mě i pro hráče musí být čest a cíl, aby lidi odcházející ze stadionu viděli nasazení. Uhrát body v lize je strašně těžké.“

Bude to hodně náročné?

„Spadli jsme na dno, to je opravdu těžké, hlava dělá neskutečné věci. Kdo dělal sport, ví. Jste dobrý v tréninku, v přátelských zápasech a pak přijdete do tunelu před mistrákem a hlava udělá peklo, nejde nic. Ale zase – nemusí se podařit přihrávka, zpracování, ale lidi musí vidět, že do toho dáváme úplně maximum. Veškerou dřinu, sílu a vůli. Lístek na fotbal není levný, vezmete děti a přijde vás to na tisíc korun. Vydělat peníze je těžké. Když nás fandové přijdou podporovat, musí odcházet spokojení. A u piva si pak řeknou, jo ti kluci to odbojovali, oddřeli a nechali tam všechno. Za čtrnáct dní přijdou znova, protože uvidí nějaké divadlo, show. V televizi je bundesliga, Premier League a my je musíme přitáhnout sem. Bojovností, nasazením a srdcem. Když tohle všechno na hřišti bude a nevyjde to, hráčům poděkuju. To je kolikrát cennější než tři body.“

Reprezentační přestávka vám přijde vhod?

„Ano. Musíme všechno doladit a připravit se na další týden v Hradci. Vítězství nám ohromně pomohlo. Vidíme na hráčích neskutečnou úlevu. Chtěli, stalo se, dokázali to. Je dobrá nálada, připravují se, vidíme odhodlání. Doufáme, že vydrží a potvrdíme to i dál.“

Jak na změnu reagovali hráči B týmu?

„Tohle jsme s Radimem (Grussmannem) dlouho zvažovali, vrtalo nám to hlavou. Zažil jsem s nimi výhry a postupy, táhneme to nějaký čas a měli jsme tajný sen, že zkusíme i postup do druhé ligy. V úterý, když se vše rozhodlo, jsme ještě byli na tréninku béčka a říkali jsme klukům, ať pokračují dál. Je tam hodně mladých, dobrých a talentovaných hráčů. Budoucnost klubu, když na sobě budou dál pracovat. Hodně jsme jim nakládali, fotbalové i mimofotbalové věci, ti kluci se neskutečně nakopli. Budeme je samozřejmě dál sledovat a podporovat.“