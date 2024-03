Mejdr proti všem, naskočí na Dynamu? Je jako Ivan Drago, říká Frťala

Ne, není to favorit sparťanských fanoušků. Jde proti proudu. Přitom při zisku titulu znatelně přiložil ruku k dílu, je tréninkový maniak, dobře vystupuje na veřejnosti, odehnal nařčení z užívání drog. Právý wingbek Jan Mejdr však není líbivá technická srnka jako konkurent Angelo Preciado, to je problém. „Je jako Rusák Ivan Drago,“ připomene Zdenko Frťala postavu z filmů o boxerovi Rockym. Teplický kouč vytáhl Mejdra z krachujícího Sokolova do Hradce Králové, kde se poctivec prosadil do ligy – a vykopal si přesun na Letnou.