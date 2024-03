ONLINE + VIDEO: Bohemians - Jablonec. Střet „sousedů“ i králů remíz

Po fotbalové reprezentační přestávce se do hry vrací i Bohemians a Jablonec. Pro oba kluby jde o velmi kritický zápas, jelikož aktuálně je v nejvyšší české soutěži dělí pouze skóre. Jablonec patří s 28 body do prostřední skupiny, Pražané se stejným ziskem už na pozice znamenající boj o udržení. Tabulkoví sousedé mají navíc totožný výkaz šesti výher, deseti remíz a devíti porážek, představují tak mužstva, která si nejčastěji dělí body se soupeřem. Jak dopadne jejich vzájemný střet od 15:00? To sledujte ONLINE na iSport.cz, spolu s tím i VIDEA nejatraktivnějších momentů.