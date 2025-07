Konec zdržování, brankáři pod pravidlem osmi sekund. Budou sudí vysvětlovat verdikt divákům?

Příliš dlouhé držení míče brankářem

Konec úmyslného zdržování hry, nefér chování. Už by se nemělo stát, že brankář ke konci zápasu po obyčejné střele zalehne míč, za deset vteřin vstane, líně si dojde na hranu vápna a následně na upozornění rozhodčího pošle bílou kouli zpátky do hry. Začíná totiž platit pravidlo osmi sekund. Jak to bude vypadat v praxi?

Když bude mít brankář míč pod kontrolou a nebude atakován soupeřem, rozhodčí začne odpočítávat osm sekund, posledních pět pak viditelně zvednutou rukou za použití prstů, aby brankář jasně viděl odpočet. Jestliže brankář poruší pravidlo tím, že míč podrží déle, následují tato disciplinární opatření:

První přestupek: rohový kop

rohový kop Druhý přestupek: rohový kop + varování

rohový kop + varování Třetí přestupek: rohový kop + žlutá karta

Pokud během odpočítávání začne soupeř gólmana atakovat, dojde k nařízení nepřímého volného kopu ve prospěch brankáře. A ještě jeden detail, jestliže gólman začne vykopávat v poslední vteřině odpočtu, není sankcionován.

Brankáře Yassine Bouna vytrestalo nové pravidlo o zdržování na MS klubů • Repro Nova Sport 3

Dvojitý dotek při provádění pokutového kopu

Vzpomínáte na březnové osmifinále Ligy mistrů mezi Atlétikem a Realem? Juliánu Álvarezovi podklouzla při penaltovém rozstřelu stojná leva noha, lehounce se dotkla míče, Argentinec přesto v pádu nasměroval míč úderem pravé nohy do sítě. Sudí Marciniak branku kvůli dvojitému doteku neuznal. Pokud dojde k podobné situaci v nové sezoně, branka nebude platit, pokutový kop se však bude opakovat. Postup je následující:

Neúmyslné porušení pravidla:

Pokud je kop úspěšný (dosaženo branky) → kop se opakuje

(dosaženo branky) → kop se opakuje Pokud je kop neúspěšný → nařízení nepřímého volného kopu proti útočícímu družstvu

→ nařízení nepřímého volného kopu proti útočícímu družstvu V případě penaltového rozstřelu se kop zaznamená jako neproměněný

Úmyslné porušení pravidla:

Nařízení nepřímého volného kopu

V případě penaltového rozstřelu je kop zaznamenán jako neproměněný

Navázání hry míčem rozhodčího

Dosud platilo, že kdo se dotkl poslední míče, tomu připadl balon od rozhodčího. Nyní dochází k úpravě ve smyslu spravedlnosti. Míč rozhodčího připadne družstvu, které by získalo míč do držení v případě, že jde o zjevnou situaci. Pokud to však rozhodčí určit nemůže, bude míč přidělen družstvu, které se dotklo míče jako poslední. Postup je následující:

V okamžiku přerušení:

Míč byl uvnitř pokutového území → rozhodčí hodí míč brankáři bránícího družstva

→ rozhodčí hodí míč brankáři bránícího družstva Míč byl mimo pokutové území → rozhodčí hodí míč družstvu, které ho má v držení nebo by jej zjevně do držení získalo

→ rozhodčí hodí míč družstvu, které ho má v držení nebo by jej zjevně do držení získalo V opačném případě, pokud nelze případné držení míče určit, hodí míč družstvu, které se jej dotklo naposledy

Míč rozhodčího je proveden v místě, kde se nacházel v okamžiku přerušení hry

Očima předsedy FAČR Davida Trundy

Profi sudí? Je to náš cíl

„Komise rozhodčích byla velkým tématem po volbách, s panem Kovaříkem jsem měl četné schůzky, na kterých jsme se bavili, jak dál pokračovat. Novinkou je, že v kompetencích a gescích přibylo na můj návrh jméno Tomáše Bárty (předseda LFA). Důvodem je snaha, aby komunikace s panem Kovaříkem a členy komise byla ještě intenzivnější. Dalším cílem je zprofesionalizovat sudí, potažmo uchopit koncepci rozhodčích jiným způsobem. O tom se bavíme nejen v rámci ligy, ale i na půdorysu rozhodčích. Máme krátkodobé i střednědobé cíle. Právě částečná profesionalizace je jedním z důležitých bodů, kterých chceme společně dosáhnout.“

Test pro diváky

Hlasité vysvětlení verdiktu rozhodčího divákům, které bylo k vidění na nedávném MS klubů, by se v dohledné době mělo otestovat také v Chance Lize. Podmínkou je ale technické zajištění ozvučení na stadionech. „My to podporujeme, myslíme si, že je to fajn. V okamžiku, kdy se to LFA podaří technicky zajistit, jsme připraveni jít do toho hned,“ uvedl předseda komise rozhodčích Libor Kovařík. „Pro MS klubů se to chystalo rok,“ poukázal výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta.

Změny na listině rozhodčích

Nově zařazeni

hlavní rozhodčí: Simon Vejtasa, Jakub Wulkan

Vyřazeni hlavní rozhodčí:

Ondřej Cieslar - zařazen do meziskupiny

Petr Hocek - z výkonnostních důvodů

Michael Kvítek - zůstává jako VAR

Adam Jansa - vyřazen z meziskupiny