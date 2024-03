Slavia na Slovácku: „šestka“ Holeš, Provodova levá i Heča bez impulzu

Video se připravuje ... Jet hned po repre pauze na Slovácko, to úplně nechcete. Slavii nepříjemný výjezd na východní Moravu čekal – a dopadl pro „sešívané“ dobře (3:1). Bez komplikací se to však neobešlo. Po úžasné ráně Lukáše Provoda sice hosté vedli, jenže na konci půle vyrovnal zblízka Filip Vecheta. A tak musel do akce obvyklý kat Svědíkova souboru Václav Jurečka. Bývalý hráč uherskohradišťského klubu se trefil z dálky a z penalty. Už má na svém kontě patnáct branek a usadil se na prvním místě střelecké tabulky. Plzeňského Pavla Šulce předstihl o jeden zásah. Slovácko navzdory snaze potvrdilo, že na Slavii neumí. V posledních deseti partiích uhrálo jediný bod.

Holeš jako šestka Reprezentant Libérie Oscar, klíčová osobnost zálohy Slavie, dorazil ze srazu vyčerpaný. „Ve čtvrtek ani nechtěl vylézt na hřiště,“ líčil trenér Jindřich Trpišovský. Univerzál Lukáš Masopust nebyl k dispozici, takže na pozici „šestky“ naskočil mazák Tomáš Holeš, obvykle stoper. Staronovou roli zvládl, byť ne bez chybičky. Každopádně byl důležitou součástí vítězného týmu. Trenér vsadil na kapitánovu zodpovědnost. Věděl, že nikde takticky neulítne. „Musíte to mít v krvi. Typy jako Ševa (Petr Ševčík) nebo Zafi (Christos Zafeiris) se občas někde zapomenou, jsou někde pozdě, soupeř je přetlačí. Chtěli jsme mít na hřišti šestku,“ vysvětlil své záměry. Slávistická radost na Slovácku • Foto ČTK

Provodův gól kola Po sehraném Douděrově autu a skvělém vyrotování se spoluhráči si nechal Lukáš Provod balon skočit a pak ho z velké dálky napral levačkou na bránu. Brankář Milan Heča zkameněl, míč ho přeletěl a zapadl do sítě. Nádherný zásah, který naštval kouče domácích Martina Svědíka. Označil ho za laciný. „Šlo jen o to pokrýt Provoda na levou nohu. Pravou by nám z toho těžko dal gól. Tyhle situace se určitě dají vyřešit, hráči jsou na ně připravovaní,“ líčil trenér Slovácka. „Na ten jeho potenciál a post nemá Provy moc bodů. Přitom střelu má jednu z nejlepších z týmu. Oběma nohama, i pravou. Jen ji málo používá. Byl to perfektní balon, který z výšky trefil neskutečně,“ připojil slávistický stratég Jindřich Trpišovský. Slovácko - Slavia: Neskutečný Provodův halfvolej zaplaval za Heču! 0:1 Video se připravuje ...

Vecheta místo Cicilii Na hrotu Slovácka je nová jednička. O pozici přišel Rigino Cicilia, v posledních dvou partiích byl v základu jednadvacetiletý Filip Vecheta. Důvod? Nizozemský habán zase zlobí a jeho mladší kolega je běhavější. „Už v týdnu před Jabloncem netrénoval, jak by měl,“ nezapíral trenér Martin Svědík. Ciciliu pak sice o víkendu dal do základu, ale výkonem ho zklamal. V Teplicích už šel místo něj na hrot Vecheta, stejně jako proti Slavii, kdy dorážkou do prázdné branky skóroval. „Vechy je mladý a taky potřebuje dostat šanci,“ sdělil trenér. „V Teplicích nehrál špatně a ani se Slavií se neztratil. Hrála na něj velká kvalita. A dal gól, což se od útočníka vždycky čeká. Teď musí Regi zase dokázat výkony v tréninkovém procesu i v zápasech, že do sestavy patří,“ shrnul. Slovácko - Slavia: Staněk neudržel Blahútovu ránu, Vecheta dorazil do sítě! 1:1 Video se připravuje ...

Heča nedal impulz Pokud chcete uspět proti Spartě a Slavii, je nezbytné, aby vám zachytal gólman. Bez toho to nejde. Jenže Milanovi Hečovi, jenž se do Slovácka vrátil z pražské Letné, se to opakovaně nedaří. Na Provodův zásah se díval, s tím těžko mohl něco dělat. Ovšem Jurečkovu střelu z pětadvaceti metrů měl chytit. Viděl na ni, ale skočil do prázdna. „On sám to ví,“ uvedl Svědík. „Nechci nikoho obviňovat, je to týmový sport. Ale když teď dostáváme strašně laciné branky, potřebujeme impulz, nadstandard,“ dal najevo, že se ho od Heči nedočkal. Gólman Slovácka zavinil penaltu, když srazil ve vápně Conrada Wallema. Přesto se moc nedá čekat, že příště půjde do brány náhradník Tomáš Fryšták. „Bude dost času si o tom promluvit,“ řekl trenér. Slovácko - Slavia: Jurečka perfektní bombou překonal Heču! 1:2 Video se připravuje ...