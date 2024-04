Sparta po Dynamu: čerstvá hlava a zranění. Co ale výstraha v obraně?

Na konci loňského října Sparta porazila Dynamo po reprezentační pauze na domácím hřišti jasně 4:0. Tentokrát zapsala proti jihočeskému týmu další vítězný návrat, jenže se nadřela. Na jihu Čech vyhrála jediným gólem. Co všechno zápas s posledním týmem ligové tabulky ukázal?

Priske speciálně zmínil Krejčího, který za český národní tým odehrál ve dvou zápasech přes 150 minut. „Projevila se na něm fyzický únava, ale má svěží hlavu. Stejně jako zbytek týmu,“ ubezpečil. To se ukáže už ve středu v semifinále MOL Cupu v Opavě.

Trenér Brian Priske si před startem reprezentační pauzy přál: „Ať dobijeme baterky.“ Kdo zůstal bez pozvánky do národního mužstva, dostal šest dnů volno. „Většina kluků nabrala novou energii a sílu,“ uvedl Priske. Jeho tým o tom ovšem nepřesvědčil. V základní sestavě proti Dynamu se objevilo celkem pět hráčů, kteří v uplynulých dnech naskočili do utkání národních týmů. „Kluci se vraceli na konci týdne a byli unavení. Tempo zápasu odpovídalo tomu, že se hrálo po přestávce,“ zmínil Filip Panák, sparťanský stoper.

Výstraha v defenzivě

Asger Sörensen trefil Filipa Panáka, balon mezi nimi poskakoval v malém vápně. Byl to závar, po kterém se k míči mohl dostat Zdeněk Ondrášek. Nedopadlo to. Přesto šlo o důkaz, že sparťané byli v defenzivě zranitelní. „Vím, jakou situaci myslíte, ale to jsou ve výsledku malé věci. Soupeř měl možná víc šancí a střel, ale Vindahl měl dohromady jediný zákrok,“ omlouval tým Priske.

Dynamo ovšem českého mistra ve druhé půli zatlačilo. „Neměli jsme druhé balony,“ řekl Panák. „Jsme rádi za čisté konto, ale hlavně za tři body. Nevybavuju si, že by soupeř měl výraznou šanci.“