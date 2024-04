Gebre Selassie sportovním ředitelem Liberce. Kania chce Ligu mistrů

Časy Zdeňka Koukala, sportovního šéfa Slovanu, se krátí. Někdejší hráč Bohemians dojede sezonu, pak už na severu působit nebude. Tato změna je po odvolání představenstva (novou předsedkyní se stala Kaniova manželka Petra) a dozorčí rady dalším zásadním krokem nového vedení klubu.

Ředitel Jan Nezmar společně s vlastníkem Ondřejem Kaniou vybral do prestižní funkce bývalého reprezentanta Thea Gebre Selassieho.

„Slovan se stal jedním z mých osudových klubů a Liberec domovem pro moji rodinu. Nesmírně si vážím příležitosti aktivně se podílet na vedení klubu v jeho nové etapě. Stejně, jako jsem se o to snažil jako hráč, budu i ve své nové roli dělat vše, co bude v mých silách, pro to, abychom byli úspěšní. Těším se na spolupráci s Honzou Nezmarem. Věřím, že nám to bude klapat stejně jako kdysi na hřišti,“ oznámil Theodor Gebre Selassie na klubovém webu.

„S Theem nás pojí dlouhodobý vztah, jednak jako spoluhráčů a také jako přátel. Jsem přesvědčen o tom, že je velkou výhodou, pokud jsou na řídících pozicích klubu lidé, kteří k němu mají hluboký a dlouhodobý vztah. A to Theo, jako jedna z legend klubu, jednoznačně splňuje,“ dodal Nezmar.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený FC Slovan Liberec (@fcslovanliberec)

Někdejší obránce už se ostatně pro novou funkci zaučoval. Po návratu z Německa, kde kopal devět let za Brémy, si ještě zahrál za Slovan. Zapsal dalších 46 ligových startů.

V březnu minulého roku si však po nešťastném kontaktu se sparťanem Lukášem Haraslínem zlomil nohu, což znamenalo konec hráčské kariéry, jenž definitivně oznámil po konci ročníku.

Na sociální síti X pak uvedl, že nešlo o náhlý krok. „S tímto rozhodnutím jsem do této sezony šel,“ uvedl.

A také narazil na fakt, že nemohl poslední profesionální rok dokopat na trávníku. „Pochopitelně jsem si přál loučit se na hřišti. Nicméně, jak to v životě bývá a ve sportu zejména, tak málokdy jde vše dle plánu,“ dodal smířeně.

Později se Gebre Selassie zapojil do struktur Slovanu, rozkoukával se. Od léta dostane zásadní roli, kterou by měl klub oficiálně komunikovat prostřednictvím videa s Kaniou, které se ve středu natáčelo na stadionu U Nisy.

V blízké budoucnosti je podle redakčních informací plánován i rebranding tradiční značky.

Rozpočty a situace majitelů klubů v lize klub po klubu ZDE>>>