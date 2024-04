Kania poprvé čelil otázkám fanoušků: Cílem poháry, co Nezmarova role?

O rozpočtu

„Nákladový rozpočet přesáhne 130 milionů korun. Zásadní je, a to jsme si řekli s Honzou Nezmarem, že majoritní akcionáři nebudou trvat na tom, aby v prvních dvou sezonách bylo pozitivní saldo přestupové politiky. Kluby většinou chtějí prodat hráče za více peněz, než kolik utratí za posily. My to ale požadovat nebudeme. Všechny peníze z prodejů jsme připraveni investovat zpátky do nákupu nových hráčů.“