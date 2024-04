Král Holec, odvážný talent a Sýkora v bolestech. Červ: Nebyl tam m*d...

Na pětatřicetibodový rozdíl v tabulce se nehraje, nejoblíbenějším soupeřem Karviné v této sezoně je paradoxně třetí Plzeň. Na konci října trefil Patrik Čavoš na západě Čech tři body, teď MFK poctivým výkonem vydoloval plichtu. Což by po prvním poločase, který Viktoria opanovala velkými šancemi Matěje Vydry, asi hádal málokdo.

„Měli jsme proměnit čtyři gólovky a vyhráli jsme,“ věděl záložník Lukáš Červ. „Pak jsme možná až moc chtěli, ale nešly nám až tolik nohy. Karviná makala, jezdila po p*deli a my jsme se s tím nějakých fázích zápasu nemohli úplně srovnat. Ukopali to, nebyl tam ten m*d...“ dodal.

„Na začátku měli hodně energie, ale mají toho extrémně hodně v nohách. Ukazovali kvalitu, my jsme to ustáli. Ve druhém poločase už jsme měli paradoxně možná větští tutovku než oni, ale to už bychom chtěli asi moc. Takto se hraje o záchranu, musíme v zápase vždycky položit život! Toho si obrovsky cením, protože každý tam nechal život, srdce i duši,“ popisoval gólman Dominik Holec.

Kouč Miroslav Koubek to viděl z VIP sektoru, kde kvůli trestu usedl po boku předsedy Adolfa Šádka a sportovního ředitele Daniela Koláře. O kousek dál si zápisky dělal skaut Jan Říčka, vedle nějž duel sledoval Martin Svoboda alias „Chřestýš“.

Zaskakující Marek Bakoš s Janem Trousilem se střídali v udílení pokynů, konzultovali záležitosti a chytali se za hlavu, když střídající Idjessi Metsoko po Dwehově centru deset minut před koncem ve skvělé pozici hlavou těsně minul.

„Škoda, protože chceme dál a dál vyhrávat zápasy ve všech soutěžích. Jsme malinko zklamaní, že se to nepovedlo, a nejvíc z toho, že jsme nedali ani gól. A úplně největším negativem je zranění Honzy Sýkory,“ připomněl Bakoš.

Levý wingbek si v desáté minutě navedl míč před šestnáctku, chystal se vypálit slabší pravačkou, ale vracející se Sebastian Boháč stihl balon těsně před střelou vypíchnout. Sýkora se svíjel, spoluhráči okamžitě na lavičku volali o ošetření a ukazovali, že se bude muset střídat. Odnesli ho na nosítkách, po utkání už měl berle a ortézu na pravém koleni.

SESTŘIH: Karviná - Plzeň 0:0. Zářili brankáři, hosté přišli o Sýkoru Video se připravuje ...

„Bylo to nepříjemné, protože se plným nápřahem soustředil na kop a soupeř mu tam vložil nohu. Ucítil problém v kotníku i koleni. Po detailnějším vyšetření uvidíme,“ popisoval smutně Bakoš situaci kolem Sýkory, jenž v této ligové sezoně odehrál jen 493 minut.

Ještě méně zvládl sedmnáctiletý karvinský talent Pavel Kačor. V únoru proti Spartě debutoval devíti minutami, nyní s Plzní vystřídal slabého Momčila Raspopoviče a zvládl o čtvrt hodiny víc. A zaujal nebojácností. Zkazil sice první přihrávku, nicméně dál sebevědomě pokračoval několika přímočarými průniky i poctivou defenzivou. „Nepřekvapil mě, i v tréninku ukazuje, že je to velmi kvalitní hráč,“ chválil kapitán Jaroslav Svozil.

Kačor minulý týden za reprezentaci U18 skóroval proti Německu i Nizozemsku, formu si přenesl i do klubu. „Neříkám, že to bude druhý Lingr, ale budoucnost má,“ usmál se Bielan. „Je drzý, nebojí se jít do souboje. Zkazí, ale sebere se a jde znovu do tahu. To je pro profi fotbal super. Navíc má dobrou střelu i centr.“

Vzhledem k tomu, kolik transferů se v posledních letech uskutečnilo na trase Karviná - Plzeň (Rafiu Durosinmi, Adriel Ba Loua, Eduardo Santos, Kristi Qose...) by nepřekvapilo, kdyby ho Šádek a spol. po sobotním představení měli na radaru. Však se taky boss Viktorie po zápase s prezidentem karvinského klubu Janem Wolfem v prostoru u šaten několik minut bavili.