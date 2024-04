Látal po prohře: Tekijaški pod prášky. Je na čase, aby Baník hrál poháry

Třetí ligová prohra v řadě znamená, že se Jablonec čím více utápí ve skupině o udržení. Proti Baníku sice bojoval, ale prohra 2:3 by se dala označit za spravedlivou. Navíc si Ostravané mohli užít vítězný pokřik v Jablonci poprvé po 18 letech. „Chci jim pogratulovat, protože vyhráli zaslouženě. Podle mě na to čtvrté místo v tabulce dosáhnou. Pořád máme obrovskou marodku. V týdnu jsme bojovali s dalšími problémy,“ lamentoval trenér jabloneckých Radoslav Látal po zápase.

Jsou pro vás stále emotivnější zápasy proti Baníku, než proti někomu jinému v lize?

„Samozřejmě. S tím klubem jsem spjat ještě více než s Olomoucí. Prožil jsem tam mnoho krásného. Baník chci vždy porazit, ale zároveň jim přeju, aby to dotáhli daleko. Je na čase, aby se tam asi evropské poháry vrátily. Ten region si to zaslouží. Mají skvělou diváckou kulisu na zápasech. Já jsem teď ale trenérem Jablonce a chtěli jsme vyhrát, ale Baník přijel velmi dobře připraven. Chci jim pogratulovat, protože vyhráli zaslouženě. Podle mě na to čtvrté místo v tabulce dosáhnou.“

Skončila dlouhá série trvající 18 let, kdy na Střelnici Ostrava nevyhrála. Zdůrazňoval jste během přípravy v týdnu před hráči, že je to takhle dlouhá série?

„Vůbec ne. O tom jsme ani nemluvili. Nemá cenu takové téma otevírat. My jsme měli takové problémy, že na tohle vůbec nebyly myšlenky. Pořád máme obrovskou marodku. V týdnu jsme bojovali s dalšími problémy, které se nakupily. Do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli nastoupí Tekijaški, protože od středy netrénoval. Je nemocný, nastoupil s antibiotiky. Kratochvíl měl potíže s přitahovačem, do toho prostě nemáte útočníky. Nechci se na to vymlouvat, ale nepřidá vám to.“

On ten lazaret byl vidět asi hlavně v 69. minutě. Potřebovali jste tlačit za nepříznivého stavu, ale do hry šel Tomáš Hübschman za Jana Chramostu.

„Je to tak. Nás to dopředu teď trápí. Ani Chramostu nevidím jako typického útočníka, je to spíš desítka pod hrot. Umí se sice prosadit ve vápně, ale viděli jste to u Baníku, když nakopl míč, Klíma to zpracoval pro Tanka a Ewertona, kteří byli pod ním. To je pak rozdíl. Nemáme si moc čím pomoct. Musíme se s tím jako trenérský štáb vypořádat. Čekají nás těžké zápasy.“

Říkal jste, že Tekijaški hrál se sebezapřením. Není vám ho teď až líto, když si dal dva vlastní góly během týdne?

„Jsem vůbec rád, že zápas odehrál. Kdyby zůstal mimo, tak tam už v podstatě nemáme koho dát. Přišel za mnou v pátek, že to asi nezvládne. Nakonec jsme ho ještě na soustředění vzali bokem, dali jsme mu nějaké léky a po nějaké domluvě tedy nastoupil. Hlavně ho teď potřebujeme dát do kupy, aby byl připravený na příští utkání.“

Ještě otázka k jinému tématu. V dresu Schalke jste jako hráč vyhrál německý pohár. Co říkáte na to, že minimálně jeden další Čech znovu v květnu zvítězí? Bude to Filip Kaloč z Kaiserslauternu nebo trio Schick, Kovář, Hložek z Leverkusenu.

„Je to super. Každá česká stopa v Německu je skvělá. Vzpomínky jsou to krásné a já teď upřímně přeju Filipu Kaločovi, aby se mu to povedlo, i když to bude mít proti Leverkusenu hodně těžké. Je to finále a jeden jediný zápas. Může se stát cokoliv.“